À l'attention de José Gaudet

Même après avoir avalé une quantité innombrable de bouteilles de Pepto-Bismol, on n’arrive toujours pas à digérer le call colon de José Gaudet, lancé il y a quelques semaines sur les ondes de radio Énergie. Mais comme au Sac de chips on aime aussi beaucoup l’humour scatologique (en rappel ici), on s’est dit qu’il fallait intervenir et aider le numéro deux des Grandes Gueules à enrichir son vocabulaire.

Après moult consultations intestines, nous avons convenu de lui fournir une liste de mots qui lui permettront de continuer à faire ses jokes de marde sans insulter une communauté tout entière.

Alors sans gant blanc et sans plus tarder, voici une cinquantaine d’alternatives à ce qu'on a cru bon appeler un « Gregory Charles » :

Billot, boue, bouse, bran, brenne, bronze, caca, chiure, colombin, colombine, confiture, coprolithe, coprophage, crotte, crottin, déchet, défécation, déjections, egesta, étron, excrétion, fèces, fiente, flux alvin, fumée, fumier, gadoue, garde-robe, grosse commission, guano, immondice, laissées, méconium, marchandise, marde, matières alvines, matières fécales, merde, mouscaille, ordure, pêche, paquet, pépite, pot, pommes de route, poudrette, purin, récrément, résidu, rebut, selles.

En espérant que cette liste restera dans les annales.

P.-S. Tout ceci est proposé à titre indicatif seulement. Pas besoin de nous faire un caca nerveux dans les commentaires si ça ne vous plaît pas. Poopi-di scoop.