Agenda du week-end

L’avenue sera piétonnière jusqu’à dimanche. On anime les enfants (près de la rue des Érables), vendredi de 15 h à 20 h, samedi, de 10 h à 20 h et dimanche de 10 h à 16 h. On pourra aussi profiter de l’ambiance musicale avec les DJ invités (près de la rue Saint-Denis). Une structure tubulaire inusitée offrira un point de vue imprenable sur toute l’avenue (près du boulevard Saint-Laurent). « Mont-Royal-les-Bains », un projet d’architecture temporaire composé de 100 piscines où flotteront des canards jaunes nous réjouira certainement. On fera également de bons achats.