Baptême de feu pour Céleste Dao chez les professionnelles

MONTRÉAL | La Montréalaise de 17 ans Céleste Dao se dirigeait vers une première ronde respectable de +4 avant de commettre deux triples bogueys à ses quatre derniers trous. Elle a finalement conclu son premier 18 avec un total de 83, 11 coups au-dessus de la normale, jeudi, à l’Omnium féminin des États-Unis présenté à Shoal Creek, en Alabama.

Dao, qui a le statut d’amatrice, a commencé sa journée sur le deuxième neuf, où elle a commis cinq bogueys. C’est en s’élançant sur le trou numéro 1 qu’elle a réussi son premier oiselet.

«J’avais hâte que ce premier "birdie" arrive, mais je savais que ça allait arriver parce que je "puttais" vraiment bien, a-t-elle lancé à l’issue de sa journée. Tout allait bien avec mes fers et mes roulés, ce sont mes coups de départ qui m’ont donné des difficultés aujourd’hui (jeudi), alors que d’habitude c’est mon atout numéro 1.»

Ce sont les sixième et neuvième trous qui lui ont causé des maux de tête, alors qu’elle a mis huit et sept coups pour caler la balle. «Au sixième, j’ai été trop agressive avec mon coup de départ, a-t-elle avoué. Étant donné que ça n’allait pas aussi bien que l’habitude de ce côté, j’aurais dû être plus conservatrice. Ma balle a frappé un arbre avant de se retrouver dans l’eau. C’est dommage parce que je m’en sortais bien avant ce trou.»

Dao pointe donc au 151e rang après la premièr ronde. «C’est décevant, mais c’est une expérience incroyable, a-t-elle conclu. Juste d’être au US Open et de regarder ces professionnelles, j’apprends beaucoup. Demain (vendredi), je vais juste tenter de faire mieux et voir où ça mènera.»

Triple égalité en tête

La Canadienne Brooke M. Henderson se retrouve au 73e échelon après avoir signé une carte de 73 (+1). La joueuse la mieux classée au pays a commis cinq bogueys contre quatre oiselets.

L’autre Canadienne en action, Alena Sharp, a complété sa journée de travail à +3 pour se situer au 44e rang avec 11 autres golfeuses après les 18 premiers trous.

Trois joueuses se partagent la tête à l’issue de la première ronde. La Sud-Coréenne Jeongeun Lee 6, l’Australienne Sarah Jane Smith et la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn ont toutes remis une carte de 67 (-5).