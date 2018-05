Bonsoir après une magnifique carrière de plus de 30 ans

Après plus de 30 ans au Journal de Montréal et auparavant journaliste à la Presse canadienne, Bernard Cyr a pris une retraite bien méritée, mercredi soir. J’ai connu Bernard lors de son passage à la Presse canadienne, car il était attitré à la couverture des matchs des Expos. Il a poursuivi sa carrière journalistique au Journal de Montréal.

La FOMHM

Photo Martin Alarie

La Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal a recueilli la somme record de 106 000 $ dans le cadre de son cocktail-bénéfice. De gauche à droite : Érick Reyes-Cano, co-animateur de la soirée, Gilles Gagnon, président du comité organisateur, Gilles Brassard, président d’honneur, Danielle Ouimet, maîtresse de cérémonie, Patrice Bernier, porte-parole et Fabien Cournoyer, président du C.A..

Pédalons pour L’ŒUVRE LÉGER

Photo courtoisie

Le défi Pédalons pour L’ŒUVRE LÉGER a amassé plus de 52 000 $ grâce à ses 75 cyclistes. Marc-André Coallier, le porte-parole pour la cause des jeunes de la rue, a fait tout le parcours avec les cyclistes qui ont franchi entre 50 et 150 km à l’occasion du Défi métropolitain organisé par Vélo Québec.

Un don de 500 000 $ de Co-operators

Photo Nathalie St-Pierre, UQAM

Co-operators a fait une contribution financière de 500 000 $ qui permettra la création de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels (CARA) à l’UQAM. Catherine Mounier, vice-rectrice à la Recherche et à la création est ici en compagnie de Jean-Philippe Boucher, titulaire de la Chaire CARA, Carl Lambert, Co-operators et Pierre Bélanger, Fondation de l’UQAM.

Loricorps de l’UQTR

Photo Stephanie Lake

La Société canadienne des relations publiques a attribué le Prix d’excellence au Loricorps de l’UQTR. Jean-François Hinse, conseiller en communication à l’UQTR est accompagné de Victor Vrsnik, Société canadienne de relations publiques, et Jessica Ménard, chargée de cours à l’UQTR et membre du Loricorps.

Photo courtoisie

Le nouveau retraité, Bernard Cyr, 4e de la gauche, est entouré de ses collègues de la section des sports, François-David Rouleau, Mathieu Boulay, le légendaire Réjean Tremblay, Louis Butcher et le directeur photo Martin Chevalier.

Photo courtoisie

Bernard Cyr est l’un des journalistes les plus respectés par ses collègues pour son professionnalisme et son intégrité. Sur la photo on aperçoit le directeur des sports du Journal de Montréal, Denis Poissant, Bernard Cyr et le rédacteur en chef du Journal de Montréal, Dany Doucet.

Photo courtoisie

Parmi les nombreuses responsabilités des chefs de pupitre, ils doivent effectuer la mise en page, composer les titres et lire les textes des journalistes. Sur la photo on aperçoit Daniel David (pupitre), Yves Hamelin (graphiste), le nouveau retraité, Bernard Cyr, Robert Amiot (statisticien) et Martin Richard (graphiste).