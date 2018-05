FORTIN, Laurette



À Montréal, le 24 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Laurette Fortin, fille de feu M. Zéphirin Fortin et de feu Mme Alphonsine Gagné.Elle laisse dans le deuil sa soeur Lilianne et son frère Jean-Yves (Lucille Farley), sa belle-soeur Pierrette Gaudet, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Un merci tout spécial au personnel extraordinaire du 3e étage de la résidence Angélica ainsi qu'à Nicole Biello, Louise Lafrenière et Annie Vallières, pour leur dévouement jusqu'à la fin de sa vie.La famille vous accueillera le dimanche 3 juin 2018 de 10h à 13h à la:Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 13h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Angélica.