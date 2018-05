Chercher un nouvel emploi en secret : 5 précautions

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Rien de plus délicat que de chercher un emploi quand on en a déjà un... Voici cinq précautions à prendre pour ne pas saboter son emploi actuel.

Maintenir une séparation stricte entre travail et recherche d’emploi

Dans le processus de recherche, la règle d’or est de n’utiliser aucune ressource de son employeur actuel pour chercher un nouveau poste. Cet impératif vaut autant pour les ressources matérielles et technologiques (ordinateur, courriel, téléphone, photocopieur) que pour le temps de travail, qui « appartient » aussi à l’employeur. « C’est une question d’éthique professionnelle de base », estime Joseph Anstett, Fellow CRHA, ACC de l’ICF, vice-président en gestion de carrière et coach exécutif chez Optimum Talent. Sans compter que l’historique de recherche et les courriels pourraient nous trahir.

Les paroles s’envolent, mais les écrits restent

Préférer les démarches de vive voix aux contacts par écrit : on ne sait jamais sous quels yeux pourrait aboutir notre message. Le téléphone, un cinq à sept ou un dîner d’affaires sont à son avis des cadres plus appropriés pour aborder nos « explorations » et indiquer notre « ouverture aux propositions ».

Les professionnels gagnent également à envoyer leur CV par courriel aux chasseurs de têtes, qui ont l’habitude de la confidentialité et à qui les donneurs d’emploi confient des mandats exclusifs.

Être prêt à justifier ses manœuvres

Un collègue note la nouvelle photo sur LinkedIn et notre profil fraîchement revampé ? On fait valoir que c’est bon pour l’image de l’organisation. Un autre remarque les vêtements élégants ou le maquillage plus appuyé ? En début d’année, on peut présenter ce moi amélioré comme une nouvelle résolution. Sinon, on modifie ses habitudes progressivement pour qu’elles passent inaperçues.