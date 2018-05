Denis Shapovalov s'incline au deuxième tour

Le Canadien Denis Shapovalov a été éliminé du tournoi de Roland-Garros, jeudi.

Shapovalov, 25e joueur mondial et 24e favori de la compétition, s'est incliné au deuxième tour de ce deuxième tournoi majeur de la saison face à l'Allemand Maximilian Marterer, 70e au monde, en quatre manches de 5-7, 7-6 (4), 7-5 et 6-4.

Marterer affrontera ainsi au troisième tour l'Estonien Jurgen Zopp, qui a effacé un retard de deux sets pour défaire le Belge Ruben Bemelmans.

Le match a duré 3 h 11 min.

Au final, Shapovalov a claqué 52 coups gagnants, mais a commis 81 fautes directes. Le Canadien a également réussi six as et totalisé 11 doubles fautes.