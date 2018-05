Encore des autochtones victimes du système de justice

TROIS-RIVIÈRES | Des autochtones restent en prison plus longtemps simplement à cause de la couleur de leur peau, en 2018, au Québec. Ottawa pourrait toutefois être en train de régler la situation, en injectant de l’argent pour les thérapies privées.

Un autochtone de 23 ans a été accusé le 19 février dernier de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, à Sallaberry-de-Valleyfield. Il est resté détenu simplement parce qu’il est autochtone pour deux semaines, du 20 février au 6 mars 2018.

«Ça se résume à ça : si mon client avait été blanc, il sortait au lendemain de sa comparution. C’est simple comme cela », dit son avocat, maître Louis-Philippe Mercier, qui a déploré ce dossier dans une lettre envoyée en avril au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale.

La Couronne avait consenti à la remise en liberté de l’homme de 23 ans pendant les procédures judiciaires, s’il quittait la détention pour un centre de thérapie fermé, car il était dépendant de la cocaïne, du cannabis et de l’alcool.

Or il n’y avait plus de place dans les centres de thérapie autochtones qui auraient eu des services adéquats. Le centre privé hors réserve l’Envolée l’aurait accepté, mais comme Ottawa ne paie pas, ce n’est pas rentable de le faire.

Selon le directeur général de l’Organisme à but non lucratif, Nicolas Bédard, Québec paie pour l’hébergement et les repas, mais ni le provincial ni le fédéral ne couvre les thérapies hors réserves pour eux actuellement.

La Couronne a finalement accepté que l’homme soit relâché le 6 mars, sans admission immédiate en thérapie. Ce type d’aberration pourrait ne plus se reproduire, car une chicane entre Québec et Ottawa est en train de se régler.

Ottawa

Le Journal a appris que le Service aux Autochtones Canada (SAC) assumerait prochainement les coûts des traitements contre les dépendances en centre privés lorsque ceux-ci seraient ordonnés par le tribunal. Une période de transition est tout de même à prévoir.

« Afin de s’assurer qu’il n’y ait pas d’interruption de services pour les thérapies, on a décidé de le prendre en charge», confirme Mireille Bruel de Service aux Autochtones Canada.

Du nouvel argent sera investi, en plus des 7,6 millions $ annuellement remis aux cinq centres de traitement en réserve qui relèvent du fédéral.

Il s’agit d’un grand pas dans la bonne direction pour le directeur général du centre L’Envolée Nicolas Bédard. « Ce qu’on souhaite, c’est au minimum de 75$ par jour, sinon, on va être encore obligés de demander aux familles d’absorber la différence », dit-il.