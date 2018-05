Granby: un père de famille dénonce la vitesse excessive

GRANBY | Marc-André Inkel, un père de famille de Granby, en Montérégie, n’en peut plus de la vitesse excessive dans les rues de son quartier et l’accident survenu sur son terrain mercredi n’a pour effet que d’attiser sa colère.

Tôt en matinée, un jeune automobiliste de 17 ans a perdu la maîtrise de son véhicule, au coin du boulevard Fortin et de la rue Simonds Sud, le faisant déraper devant la maison des Inkel et fauchant une vingtaine de leurs cèdres sur son passage. Personne n’a été blessé, mais la voiture a dû être remorquée.

«Non, pour moi ce ne sont pas juste des cèdres arrachés. Ce sont des vies qui auraient pu être fauchées», a-t-il dit.

Selon lui, ce cas n’en est pas un isolé. Sa famille et lui habitent à cet endroit depuis 10 ans et ils disent avoir vu un nombre incroyable d’accidents et de dérapages devant leur maison.

Devant ce danger potentiel qui les guette, le couple Inkel interdit même à ses deux enfants de jouer dans la cour avant.

Limiter la vitesse

Actuellement, la limite de vitesse imposée sur la rue Simonds Sud est de 70 km/h. M. Inkel demande à la Ville d’agir avant qu’un drame survienne. Il aimerait qu’elle installe des arrêts, qu’elle construise un carrefour giratoire ou encore qu’elle abaisse la vitesse permise sur ce segment de la rue.

Quant au maire de Granby, Pascal Bonin, il a indiqué à TVA Nouvelles que le conseil municipal s’est déjà penché sur la question et qu’à moins d’avis contraire, la vitesse restera la même.

Pour ce qui est du jeune contrevenant, la Sûreté municipale de Granby confirme qu’il a été accusé de conduite dangereuse et que son permis lui sera révoqué.