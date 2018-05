Il y a des avantages à changer souvent d’emploi, dit une étude

Philippe Jean Poirier - 37e AVENUE

La firme Robert Half s’est penchée sur la perception des travailleurs canadiens à l’égard du saute-mouton professionnel. Conclusion : une majorité y voit des avantages. Mais du côté patronal, c’est une autre histoire. Faits saillants.

Mine de rien, l’idée fait son chemin. Le fait de changer d’emploi tous les deux ou trois ans est désormais perçu favorablement par une majorité de travailleurs. Un récent sondage de la firme Robert Half rapporte que 57 % des travailleurs canadiens voient des « avantages » au saute-mouton professionnel. Il s’agit d’une hausse de 14 % par rapport à un sondage similaire mené de 2014.

Le principal bénéfice rapporté dans le sondage : l’augmentation salariale qui vient avec le nouvel emploi.

Les générations Y et Z sont tout particulièrement ouverts à cette pratique. Dans le sondage, c’est 63 % des travailleurs âgés de 18 à 34 ans qui déclarent y voir des avantages.

« Les Milléniaux ne commencent pas tous leur carrière dans de grandes entreprises, fait remarquer Louise Boulet, coach à l’emploi. C’est normal qu’ils veuillent changer d’emploi s’ils sentent qu’ils ne peuvent plus progresser là où ils sont. »

Même les baby-boomers (55 ans et plus) y voient des avantages, dans une proportion de 52 %. Il s’agit ici d’une impressionnante augmentation de 27 % par rapport au sondage de 2014 évoqué plus haut.

Du côté patronal, on est toutefois moins enthousiaste devant le phénomène. Dans un sondage distinct, Robert Half a découvert que 59 % des directeurs préfèrent ne pas embaucher des candidats ayant un historique de changement fréquent d’emploi, plaçant le seuil de « l’instabilité professionnelle » à 8 changements d’emploi en 10 ans.

Soigner son départ

« Certaines personnes attendent de trouver un nouvel emploi avant de réfléchir au fait qu’elles vont devoir annoncer leur départ à leur patron actuel... note Louise Boulet. Ce n’est pas l’idéal ! »

La coach propose d’amorcer la réflexion au moment même où on lance la recherche d’emploi. « Est-ce que le nouvel emploi me permettra de donner un préavis raisonnable ? Est-ce que je suis à l’aise de partir au beau milieu d’un projet ? Comment vais-je réagir si l’employeur me fait une contre-offre ? Il faut réfléchir à ces questions. »

Louise Boulet invite les futurs démissionnaires à la discrétion. « La première personne à qui on annonce son départ, c’est le patron, pas les collègues, souligne-t-elle. On présente une lettre de démission claire et succincte. On ne raconte pas sa vie ! »

Les raisons du départ pourront être détaillées plus tard, à l’invitation du patron. Dans certaines entreprises, c’est le département des ressources humaines qui s’occupe de faire le suivi du départ.

« Aussi, on prend le temps de dire merci, rappelle la coach. On quitte un emploi qui nous a donné une expérience professionnelle. On a probablement reçu des formations. C’est important de démontrer de la gratitude. »

L’objectif ultime est de demeurer en bon terme aussi bien avec le patron qu’avec les anciens collègues, sachant qu’ils œuvrent dans le même secteur d’activité que nous. Rien ne dit qu’ils ne redeviendront pas des collaborateurs réguliers dans 1 an, 2 ans, 5 ans !