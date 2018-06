Je sors, je reste

Coup de cœur

Ciné-concert : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

C’est au tour du troisième opus de la saga du célèbre magicien Harry Potter de recevoir le traitement symphonique avec ce ciné-concert qui présentera l’un des meilleurs longs-métrages de la série accompagnée par un ensemble de talentueux musiciens dirigés par la cheffe d’orchestre Sarah Hicks qui interprètera la bande sonore composée par John Williams. Le film sera présenté en anglais avec des sous-titres français. *Ce soir et demain à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Je sors

Cinéma : La Chute de Sparte

Ce film du cinéaste québécois Tristan Dubois raconte l’histoire d’un jeune de 16 ans qui préfère se réfugier dans ses livres et sa musique plutôt que de se mêler aux autres adolescents. Durant sa dernière année du secondaire, il devra cependant sortir de sa bulle suite à un face à face avec l’un des joueurs vedettes des Spartiates, l’équipe de football de son école. *Sorti en salle aujourd’hui

Évènement estival : Branle-Bas d’Hochelaga

Le quartier Hochelaga s’anime cette fin de semaine en bloquant son artère commerciale principale aux voitures et en laissant la place aux piétons, commerçants, musiciens et nombreux artistes de cirque émergents ou déjà établis comme les membres de la troupe Patin Libre Pascale Jodoin et Alexandre Hamel. *Aujourd’hui, demain et dimanche sur la rue Ontario Est

Humour : Mariana Mazza

L’humoriste Mariana Mazza est de retour à Montréal avec son spectacle solo intitulé Femme ta gueule qui en a déjà fait rire plusieurs un peu partout au Québec depuis le début de sa tournée en 2016. L’artiste qui a été finaliste en 2013 à l’émission En route vers mon premier gala a aussi participé à plusieurs projets télévisuels dans les dernières années dont Code F et PaparaGilles. *Demain soir à 20h à l’Olympia, 1004 rue Sainte-Catherine Est

Évènement littéraire : Journée des librairies indépendantes

111 librairies à travers le Québec, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick célèbreront la Journée des librairies indépendantes ce samedi avec de nombreux évènements littéraires. À Montréal, cinq librairies ont organisé des évènements telle une rencontre avec l’auteur Dany Laferrière à la librairie de Verdun et une chasse au trésor à la librairie Ulysse. *Demain en journée dans les librairies de Verdun, Monet, Paulines, Ulysses et Le Port de Tête

Musique : Urban Science Brass Band

La talentueuse formation montréalaise Urban Science Brass Band, qui est surtout connue pour ses réinterprétations de classiques du hip-hop et de la musique soul, lance son tout nouvel album ce samedi à la Sala Rossa. Le DJ montréalais Mark The Magnanimous participera aussi à cette soirée qui promet d’être haute en couleur. *Demain soir à 20h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Télé : Sous haute surveillance

Ce documentaire du cinéaste autrichien Werner Boote explore la raison pour laquelle tant de gouvernements et entreprises collectent les données de citoyens moyens. Pour se faire, le documentariste partira notamment à la rencontre d’un navigateur web visant notamment à permettre à ses utilisateurs d’être réellement anonymes sur internet et discutera avec des personnes lié à la plus importante agence de surveillance américaine. *Dimanche soir à 19h30 sur Planète+

Jeu vidéo : Dark Souls Remastered

Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu le plaisir de « souffrir » aux mains de ce jeu développé par FromSoftware lors de sa sortie en originale en 2011, Dark Souls est de retour avec une facture visuelle améliorée. Le jeu d’aventure en a séduit plus d’un avec son univers médiéval fantastique aussi oppressant que satisfaisant à vaincre, et c’est maintenant l’occasion d’y revenir pour le meilleur et pour le pire. *Sorti le 25 mai sur PS4, Xbox One, Switch et PC