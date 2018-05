Le 29e tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval était sous la présidence d’honneur de Mark Weightman, v.-p. développement et opérations de la Place Bell. Plusieurs membres du Rocket de Laval et gens d’affaires étaient présents.

Yves D’Astous, président du C.A. de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval est en compagnie du joueur du Rocket de Laval, Yannick Veilleux, du président d’honneur du tournoi, Mark Weightman, v.-p., Place Bell, et de Vincent Lucier, président de la Place Bell.

La mascotte Cosmo s’est bien amusée en compagnie de Jean-Louis Legault et Kim Gauthier.

Chantal Provost, PDG CCIL, 3e de la gauche, qui a annoncé le 31 janvier dernier qu’elle quittera ses fonctions le 30 juin prochain pour relever un nouveau défi, est entourée de Geneviève Dufour, CCIL, Vincent Lucier, de la Place Bell, Yves D’Astous, président du C.A., CCIL, et Charles Saindon, Rocket de Laval.

L’attaquant du Rocket, Jérémy Grégoire, est accompagné de Marie-Christine Legault, Pyxis, Martine Blais, Pyxis, Geneviève Roy, Tourisme Laval, et Ron Chevalier, Hockey Lachenaie.

Marie-Ève Bergeron, Mon Événement Corpo, est entourée des représentants du Hilton Laval, Rémi Crisci et Benny D’Aquila.

La mascotte Cosmo est entourée d’Anthony Marcotte, le descripteur des matchs du Rocket au 91,9 Sports, de Claudia Richard, du Rocket et de Morgan Adams-Moisan, qui vient de signer un contrat avec le Rocket.

L’entraîneur des gardiens de but du Rocket, Marco Marciano, est en compagnie de Frédéric Fortier, Karyne Venne et Michel Demers, Hockey Laval.