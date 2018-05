La Presse : des exigences qui sont raisonnables

En cette ère de cynisme, on croit de moins en moins les gens sur parole.

Je ne peux faire plus que vous demander de me croire.

Dans une petite société, il est inévitable que la concurrence crée de vives tensions : le Québec n’est pas assez grand pour s’éloigner et recommencer un peu plus loin.

Quand cette société est traversée depuis longtemps par un débat existentiel sur son statut politique, cela vient compliquer encore plus les rapports entre les médias.

Et seule une personne singulièrement étroite d’esprit ne verra pas qu’un Québec sans ce journal serait un Québec appauvri intellectuellement.

Personnellement, je ne peux m’imaginer sans mes alternances entre mon admiration pour ce qu’on y lit parfois... et mes frustrations pour ce qu’on y lit parfois.

Essentiellement, ses propriétaires veulent en faire un OBNL pour ne plus assumer seuls les coûts. On comprend.

On se retire ou on ne se retire pas ? Ou serait-ce qu’on veut se retirer pour les aspects désavantageux et ne pas se retirer pour les aspects avantageux ?