L’appareil ou la pareille?

« Quand et comment utiliser la locution “rendre la pareille » ? demande N. Marquis. Comme je le disais il y a quelque temps, on peut rendre la pareille à quelqu’un qui n’a pas son pareil. Rendre la pareille signifie « appliquer le traitement que l’on a reçu », soit retourner une faveur ou... se venger. Ex. : Jean m’a nui, je vais lui rendre la pareille. Jean m’a aidé, je veux lui rendre la pareille (et non l’appareil, à moins que le contexte se prête à cette action !). Jean n’a pas son pareil. Sa sœur Nadège n’a pas sa pareille. Le mot pareil dans la locution « sans pareil » s’accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. Ex. : Nicolas a fait preuve d’une stabilité sans pareille. Il a montré des qualités sans pareilles. On dit aussi des qualités sans égales, mais des efforts sans égal (et non sans égaux), le terme égal ne prenant pas le pluriel quand la locution sans égal qualifie un nom masculin.