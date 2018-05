Les Canadiens dépenseront moins pour rénover

TORONTO –Près de la moitié des propriétaires canadiens prévoient d’entreprendre des rénovations résidentielles cette année, mais les sommes dépensées devraient être plus faibles que les années précédentes, selon un sondage de la Banque CIBC.

Environ 45 % des propriétaires canadiens prévoient d’effectuer des rénovations cette année, comparativement à 48 % en 2017. En moyenne, les dépenses devraient atteindre 11 000 $, une baisse par rapport à 11 800 $ l’an dernier.

Les propriétaires de l’Ontario sont ceux qui comptent dépenser le plus pour leurs rénovations, soit 13 600 $, bien qu’il s’agisse de la moyenne la plus élevée au pays, elle est tout de même en baisse par rapport au 16 000 $ de l’an dernier.

En Colombie-Britannique, les dépenses chuteront à 9900 $ alors que la moyenne était de 13 200 $ en 2017.

Au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ces dépenses devraient atteindre 9900 $ et 9500 $ respectivement.

C’est en Alberta que la moyenne est la plus faible, avec 8100 $, mais tout de même en hausse par rapport aux 7400 $ dépensés l’an dernier.

Pour financer leur projet, 59 % des propriétaires comptent puiser dans leurs liquidités ou leur épargne (contre 67 % l’an dernier), alors que 29 % auraient recours à un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit (25 % en 2017).

Lutter contre la détérioration

La majorité des propriétaires (86 %) croient qu’une rénovation résidentielle représente un investissement contribuant à augmenter la valeur de leur maison.

Parmi les principaux projets de rénovation, 52 % seront destinés à l’entretien de base, 39 % à l’aménagement paysager et 39 % à la rénovation de la salle de bain.

Rénover plutôt que vendre

Le sondage révèle également que 71 % des Canadiens de plus de 55 ans préfèrent rester et rénover leur maison plutôt que de la vendre. Ces derniers dépenseront en moyenne 10 800 $, une baisse de 36 % par rapport à l’an dernier.

Le sondage a été réalisé les 2 et 9 mai 2018 auprès de plus de 3000 Canadiens.