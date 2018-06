Les coups de cœur de... Roxy Earle

Suivie par plus de 62 000 abonnés sur Instagram et vedette de la téléréalité Real Housewives of Toronto, la femme d’affaires Roxy Earle prône le mouvement body-positive, soit l’acceptation de son corps. C’est pourquoi elle lance ce mois-ci une nouvelle collection en collaboration avec Le Château, en créant des vêtements de la taille 0 à 22. Elle renoue donc avec la métropole, là où sa belle-famille vit. La globe-trotteuse torontoise nous partage ses endroits coups de cœur à Montréal.

Le restaurant préféré ?

Photo courtoisie, milos.ca J’adore le Milos. Je suis du type classique qui aime ce genre de restaurants de fine cuisine. Je suis folle de leurs plats de grillades de poissons et aussi de leurs courgettes frites. D’ailleurs, le Milos est reconnu à travers le monde. J’aime beaucoup celui de Miami, mais celui de Montréal reste spécial à mon cœur, parce qu’il s’agit de l’endroit où les premiers développements de ma collection avec Le Château ont abouti et j’étais accompagnée de mon mari, qui est d’ailleurs originaire de Montréal. C’était une soirée particulièrement spéciale.

L’endroit où prendre un verre ?

Photo courtoisie, ritzcarlton.com Je suis tellement cocktail ! Amenez-moi un cocktail ! J’adore le bar de l’Hôtel Ritz-Carlton, qui est devenu en quelque sorte mon deuxième chez moi, lorsque je viens à Montréal. J’aime beaucoup la terrasse qui est absolument magnifique et c’est là que je sirote mon verre, en observant les passants. Il y a toujours de l’action autour du Ritz et c’est stimulant !

L’activité préférée ?

Photo Fotolia Honnêtement, c’est de voyager. Mon mari et moi sommes toujours dans un avion quelque part dans le monde. Je suis du type à attraper un vol pour une destination, juste le temps d’un week-end. De plus, je partage mon temps entre Toronto et Los Angeles. Il y a deux semaines, mon mari était en Inde pour affaires et je me suis dit, pourquoi ne pas me rendre à Londres pour quelques jours ?! La température était magnifique et j’ai plusieurs amis et de la famille qui y habitent. Londres est une ville que j’adore.

Un événement culturel couru ?

Photo d'archives, Agence QMI Tous les festivals durant l’été sont reconnus à Montréal. Lorsque je voyage, Montréal est un mot qui revient souvent dans les conversations pour la qualité des événements qui ont lieu durant la saison estivale. J’ai déjà participé au Festival de Jazz que je trouve fantastique. C’est fou de voir autant de gens se déplacer à l’extérieur pour assister à des concerts en plein air. D’ailleurs, il y a aussi le Grand Prix, où je n’ai jamais eu la chance d’aller, mais qui fait rayonner cette ville à travers le monde. Mon frère est un fanatique de course automobile et j’aimerais bien y aller avec lui, un jour.

L’adresse mode montréalaise préférée ?

Je n’ai pas le choix de dire Le Château. Bien avant que je collabore avec eux, j’ai toujours adoré cette marque qui existe depuis plusieurs décennies et qui est d’origine montréalaise. C’est aussi une histoire et une entreprise familiale et c’est beau de voir qu’ils reconnaissent la mode et la beauté chez toutes les femmes, quelle que soit leur taille. Maintenant, j’ai eu la chance de travailler avec une équipe extraordinaire et talentueuse qui m’a guidée à la confection de ma collection. J’ai beaucoup de respect pour le directeur de création et les designers qui travaillent fort à la réussite de cette marque, devenue une icône de la mode dans l’industrie canadienne.

Si j’étais maire de Montréal, je....