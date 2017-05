Voici ce qui arrive quand on «crashe» incognito les auditions d'OD

Tu cherches l’amour, l’aventure, la célébrité ou une maison préfabriquée gratis? Réjouis-toi, la série Occupation Double est de retour en septembre pour une nouvelle quête romantique à Bali.

Les auditions se sont amorcées samedi au Casino de Montréal et se déplaceront vers Québec pour les deux premiers weekends de juin. Il y aura ensuite une dernière occasion de déposer ta candidature dans le 514, le 17 et 18 juin.

Le Sac de chips veut t’aider à réaliser ton rêve de devenir la prochaine Maripier Morin. Nos collaborateurs Christina et Mickael se sont donc inscrits afin de rapporter les moments marquants de la journée et dévoiler les secrets d'une audition gagnante.

Les faits saillants

Il y a beaucoup plus de filles que de gars. Et les filles sont franchement pas mal. Messieurs, qu'attendez-vous?

Un gars qui dit à son buddy : «Tu t’es full ben habillé. Enweille, inscris-toi. Fais pas ta chienne!»

Une fille qui croise un gars de Tinder qu'elle a ghosté la veille.

Facebook/Occupation Double

Beaucoup d’anciens qui sont venus se faire prendre en photo, dont Khaled qui arbore le style pimp, voire acteur porno des années 70.

Une fille qui a lancé un défi à sa collègue de venir faire les auditions. Ça va papoter pas mal au bureau lundi.

Une fille avec sa mère cool.

Une fille de Gatineau qui s'est levée à 6h pour tenter sa chance. Elle se décrit comme étant une cris* de folle. On aurait plutôt dit pétillante et dynamique.

Comment maximiser tes chances d’être choisi

#1 : L’audition commence dès que t’arrives

D’entrée de jeu, tu dois répondre à 50 questions. Tes qualités, tes défauts, tes amours, ta famille, le nombre de verres que t'enfiles par semaine... tout y passe.

Lâche ton cell, souris et jase avec le monde. Dans l’attente de passer devant les juges, les membres du staff font comme si de rien n’était. Mais ne te méprends pas, ils t’observent et prennent des notes.

Fais comme Christina qui divertit une gang de filles avec des perles poétiques comme : «Je suis stressée et je commence à faire d’immenses wet spots sous les bras.»

# 2 : Reste à jeun et sois naturel

Si t’as besoin de courage liquide pour te déniaiser, oublie ça. Les organisateurs ont demandé au barman de ne pas servir d’alcool aux candidats. On veut des gens qui peuvent être l'fun au naturel.

VTÉLÉ / DATSIT STUDIOS

Apprends de Loïc, la légende de «Célibataires et nus», qui était présent pour se tailler une place: «Tsé, sur l’autre émission, ils m’ont fait boire avant. C’est pour ça que je disais des affaires bizarres.»

On se rappelle de son classique : «Moi j’cherche une fille bronzée, musclée, des gros totons r’faites à 10 000$.»

# 3 : Ne te laisse pas déconcentrer par Jay Du Temple

Facebook/Occupation Double

Les filles en avaient que pour le bel humoriste. Les gars, si vous ne voulez pas vous faire déclasser par l’animateur, considérez l’option de vous faire pousser une bonne barbe et un man bun.

En passant mesdames, Christina a reçu un sourire coquin de Jay et fait dire qu’elle call shotgun sur lui.

#4 : Sois patient

Nos collaborateurs sont arrivés à 9h30 et sont repartis vers 14h00. Comme l’expliquait un ancien participant: «Un tournage d'OD, c’est de l’attente, et après, encore plus d’attente. L’audition, c’est juste un test.»

Règle #5 : Dude, laisse tes parents à la maison

Un garçon dans la vingtaine recevait les conseils de ce qui semblait être ses parents. Les candidates sondées sur la chose n’étaient guère impressionnées.

Règle #6 : Donne un bon show, mais ne fais pas le clown

T’auras environ 2 minutes pour épater les 3 juges. Ils ne vont pas te démolir et te dire que ta face est la dernière chose que les Québécois voudraient voir sur leur télé, mais, si c’est le cas, ils vont le reconnaitre assez vite. Et tes réponses sont secondaires, c’est surtout ton body language qu’on observe durant ce court instant.

Alors, évite de faire les mêmes erreurs que Mickael :

Dire que t’es quelqu'un de très à l’aise devant la caméra avec tes bras croisés, ta tête baissée et ta jambe droite qui shake.

Affirmer des choses comme : «Je suis vraiment excité de visiter Dubaï.» Oups, c’est à Bali. Réveille!

Te voilà fin prêt pour impressionner les juges. On te souhaite d’aller jusqu’au bout de l’aventure... ou de ne pas faire honte à tes parents en essayant de le faire.