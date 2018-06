MacLellan et McPhee ont gravi tous les échelons ensemble

Tous les deux originaires de Guelph, en Ontario, Brian MacLellan et McPhee ont grandi ensemble. Nés à quatre mois d’intervalle, ils ont gravi les échelons du hockey mineur côte à côte.

MacLellan, un défenseur grand format, et McPhee, un rapide attaquant, ont également défendu ensemble, durant quatre saisons, les couleurs des Falcons de l’Université Bowling Green dans la NCAA.

« Je me souviens que nous parlions constamment de hockey lorsque nous étions jeunes. Même une fois rendus un peu plus vieux. À mes yeux, il semblait toujours avoir une bonne lecture des joueurs », a raconté le directeur général des Golden Knights.

« Brian vivait et travaillait au Minnesota. Je l’ai appelé et je lui ai demandé s’il était intéressé à ce type d’emploi, à temps partiel pour commencer. Il a accepté et il était bon. C’était un très bon évaluateur », a affirmé McPhee.