NOFX se fait mettre en dehors de son propre festival

Suite à une blague jugée inappropriée faite par Fat Mike, le leader de NOFX, cette formation ainsi que Me First And The Gimme Gimmes ne feront plus partie du festival Punk in Drublic Camp qui aura lieu de 1 au 3 juin en Ohio.

Le festival qui a comme but de célébrer le punk rock et la bière de micro était à la base une idée de Fat Mike.

Pour les remplacer, les organisateurs ont fait appel à des légendes du punk: the Descendants et the Vandals.

La blague douteuse du chanteur de NOFX Fat Mike prononcée au cours d’un concert à Las Vegas. Le leader de la formation a fait référence à la tuerie survenue en octobre dernier. «Nous avons joué une chanson à propos des musulmans et nous n’avons pas été tirés... Hourra! a-t-il lancé. J’imagine que tu te fais seulement tirer à Vegas quand tu es un groupe country.»

Comme s’il trouvait qu’il n’était allé assez loin, Fat Mike a cru bon de renchérir en disant que le «massacre est terrible, mais qu’au moins, ce sont des fans de country(qui ont été visés) et non de punk.»

Sur Facebook, le groupe a réagi à la controverse en déplorant la portée de la mauvaise blague: «Ce que nous avons dit à Vegas était merdique et insensible et nous sommes tous gênés par nos remarques».

En plus d’annuler la prestation de NOFX, les organisateurs camp Punk in Drublic feront un don à une association venant en aide aux personnes touchées par la tragédie du festival Route 91 Harvest en 2017.