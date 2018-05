Où sont les films populaires ?

Il ne faudra pas s’étonner si le Gala Québec Cinéma attire peu de téléspectateurs devant leur petit écran dimanche soir. Et on pourra difficilement les blâmer : comme c’est souvent le cas, la grande fête du cinéma québécois jadis connue sous le nom de Soirée des Jutra pourrait récompenser des films qui ont été peu vus par le grand public.

On l’a souvent dit et écrit au cours des derniers mois : le cinéma québécois a connu, en 2017, sa meilleure année au box-office depuis des lunes grâce au succès de films populaires comme De père en flic 2, Bon Cop, Bad Cop 2, Junior Majeur et Le trip à trois.

Mais ironiquement, ces films qui ont fait courir les foules dans la dernière année seront peu présents à la grande fête du cinéma québécois, qui est présentée dimanche soir sur les ondes d’Ici Radio-Canada Télé.

Boudés ?

Grand champion du box-office en 2017, De père en flic 2, n’a obtenu qu’une seule nomination et elle est dans la catégorie consacrée aux films populaires (Prix du public). Bon Cop, Bad Cop 2 a fait un peu mieux avec trois nominations, dont une pour Patrick Huard (meilleure interprétation masculine). D’autres films populaires comme Junior Majeur et Ballerina ont été boudés dans la plupart des catégories importantes.

À l’opposé, certains des sept films finalistes pour l’Iris du meilleur film sont passés totalement inaperçus lors de leur sortie en salles. Lancé sur une poignée d’écrans il y a un an, le drame Boost a été vu par moins de 1000 personnes dans les salles de cinéma. La petite fille qui aimait trop les allumettes a attiré à peine 4000 spectateurs tandis que Tuktuq a dû se contenter de seulement 2128 entrées.

Rejoindre le grand public

Heureusement, les quatre autres finalistes ont obtenu de bien meilleurs résultats aux guichets, surtout Les rois mongols (69 920 spectateurs) et Les affamés­­­ (20 800 spectateurs). Mais il reste que c’est difficile d’essayer de rejoindre le grand public quand on célèbre des films qui ont peu été vus.

La faible présence de films populaires parmi les finalistes du Gala Québec Cinéma ne date pas d’hier et n’a rien d’anormal. C’est comme ça aussi dans les autres galas de cinéma dans le monde, y compris aux Oscars. À part quelques exceptions (comme les années de Titanic et du Seigneur des Anneaux), les Oscars ne plébiscitent pas non plus les films qui ont battu des records au box-office. Combien de personnes avaient vu Moonlight avant que ce drame intimiste soit sacré gagnant l’an passé ?

Le problème, c’est que le Gala Québec Cinéma a grandement besoin de faire grimper ses cotes d’écoute. Le gala a été regardé par 583 000 téléspectateurs l’an passé, une légère hausse par rapport à l’année précédente (525 000).

En annonçant il y a deux ans que l’événement aurait désormais lieu début juin (plutôt qu’en mars comme c’était le cas avant), les organisateurs du gala avaient indiqué que cette décision avait été prise pour « assurer un meilleur potentiel d’écoute » en évitant d’entrer en compétition avec les très populaires émissions dominicales de l’hiver (dont La Voix). Sauf que ce changement de date n’a pas vraiment aidé le gala l’an passé.

Est-ce que ce sera mieux cette année ? On aura la réponse dans quelques jours.

Mes choix de la semaine

Au cinéma : Les fantômes d’Ismaël

Après ses excellents Un conte de Noël et Trois souvenirs de ma jeunesse, le cinéaste français Arnaud Desplechin a réuni à l’écran Mathieu Amalric (son acteur fétiche), Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard dans ce film qui a été présenté en ouverture du Festival de Cannes l’an passé et qui arrive enfin sur nos écrans.

Sur DVD et VSD : Annihilation

Un conseil d’ami : attachez bien votre tuque avant de regarder ce thriller de science-fiction terrifiant et angoissant réalisé par le talentueux cinéaste britannique Alex Garland (Ex Machina). Natalie Portman y incarne une biologiste qui est envoyée en mission dans une zone mystérieuse (et mortelle) qui s’est installée dans un secteur de la côte américaine et qui ne cesse de prendre de l’expansion. Suspense, ambiance claustrophobe, scènes troublantes et hallucinantes... Ce film audacieux a tout pour séduire les amateurs d’horreur et de science-fiction.

À la télé : L’âge des ténèbres

À quelques semaines de la sortie en salles de La chute de l’empire américain, le nouveau film de Denys Arcand, Télé-Québec nous offre la possibilité de revoir cette comédie satirique que le réputé cinéaste québécois a réalisée il y a déjà plus de dix ans. Mettant en vedette un Marc Labrèche au sommet de sa forme, L’âge des ténèbres raconte l’histoire d’un fonctionnaire désillusionné qui réfléchit à l’échec de sa petite vie rangée et monotone.

► Samedi à 21 h sur les ondes de Télé-Québec.

Le chiffre de la semaine : 10

Le nombre de nominations obtenues par les films Le problème d’infiltration et Hochelaga, terre des âmes au Gala Québec Cinéma

La citation de la semaine

« Je me sens comme un superhéros d’avoir fait deux séries télé, 182 jours de tournage en 20 mois. »

– Jean-Marc Vallée