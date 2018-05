Petit cours de partage des compétences à l'attention de Dominique Anglade

En réaction à l'annonce du gouvernement américain d'imposer des tarifs douaniers punitifs sur l'aluminium et l'acier, la ministre Dominique Anglade a dit qu'il ne fallait pas que répondre au protectionnisme par du protectionnisme, et que par conséquent il n'y aurait d'imposition de mesures similaires à celles des Américains. Il faudrait peut-être donner à madame Anglade un petit cours de partage des compétences : le Québec est une province et n'a aucun pouvoir d'imposer des droits de douane. Bien à vous.