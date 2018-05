P.K. Subban suit des cours à l’Université Harvard

Le défenseur des Predators de Nashville P.K. Subban a choisi de passer du temps à l’école depuis l’élimination de son équipe, car il a diffusé sur son compte Twitter mercredi une photo de lui-même dans une salle de cours de l’Université Harvard, située en banlieue de Boston.

Le célèbre hockeyeur, qui a vu sa saison prendre fin au deuxième tour des séries d’après-saison, a en fait décidé de suivre un cours intensif de quatre jours abordant le monde des affaires en relation avec les sphères des médias, du divertissement et du sport. D’ailleurs, la formation s’adresse particulièrement à des acteurs de l’industrie, incluant des athlètes, des musiciens et des comédiens, notamment.

«Dans le cadre de ce programme, vous explorerez un vaste corpus d’études de cas et comprendrez pourquoi certains projets émergent et d’autres ne parviennent pas à survivre ou à simplement démarrer, peut-on lire sur le site de l’Université à ce propos. L’objectif est d’examiner comment amorcer et diriger efficacement des talents locaux, et répondre de la bonne façon en exploitant les nouvelles avancées technologiques.»

Subban a passé les récents jours à Boston, entre autres au Fenway Park, mardi, et dimanche, au TD Garden pour le septième match de la finale de l’Association de l’Est opposant les Celtics aux Cavaliers de Cleveland. Le hockeyeur a d’ailleurs tenu à féliciter son ami LeBron James pour sa victoire.