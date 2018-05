Première au Canada: se faire photographier avec des rhinocéros en plein centre-ville de Granby

GRANBY – Après la chasse virtuelle aux Pokémon, il est maintenant possible de se faire photographier avec des rhinocéros en plein centre-ville de Granby.

La ville de la Montérégie devient la première au pays à lancer un zoo virtuel en plein centre-ville, c’est-à-dire un zoo sans aucun animal vivant.

«Le parcours au complet, si on décide de le faire, ça peut prendre environ entre deux et trois heures, si on décide de s'y attarder», a expliqué Julie Bourdon de Tourisme Granby.

L'industrie touristique doit constamment s'adapter et innover. Et elle y arrive notamment en recourant à la réalité augmentée.

«On peut prendre en photo et on a seulement à enregistrer par la suite», a fait valoir Mme Bourdon.

Interactif

En plus d'être éducatif, ce zoo virtuel en plein centre-ville est interactif.

«On clique et on a des informations intéressantes, autant des faits historiques que des informations intéressantes sur le lion», a-t-elle donné en exemple.

Via l'écran de votre téléphone intelligent, partez à la recherche des 10 animaux cachés à Granby, notamment l’hippopotame. Ça frappe l'imaginaire: les plus vieux renouent avec leur coeur d'enfant et les plus jeunes, eux, sont émerveillés.

«Jouer avec la ville, redonner le sourire aux citoyens, surprendre les citoyens. Et on est encore pas mal tous des enfants devant ça, je pense», a constaté le maire de Granby, Pascal Bonin.

Et c'est aussi l'occasion de s'amuser un peu. «Comme je ne fais pas souvent le ménage de mon bureau, a-t-il admis, la corne de mon bureau qui balayait les papiers, je trouvais ça drôle! Je m'amusais!»

- D’après un reportage d’Andy Saint-André