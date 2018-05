[QUIZ] Quel type de BBQ es-tu?

Quiz

BBQ King

Feu

Parc Laurier

Basic bitch

Tu es le BBQ « King ». Pour toi, le BBQ, c’est du sérieux. Tu as besoin des meilleurs outils et du plus puissant BBQ pour performer au maximum – et tu sais performer quand tu te trouves devant un BBQ.

Tu es un feu au bord du lac. Pour toi, le BBQ, c’est une technique de cuisson ancestrale qui doit être réhabilitée. Tu chasses et tu pêches tes propres grillades. Tes valeurs écologiques et ton amour de la nature font partie intégrante de ton expérience BBQ.

Tu es le petit BBQ portatif du parc Laurier. Pour toi, apporter un BBQ au parc Laurier en buvant ton vin bio est le comble du bonheur. On ne peut pas dire que tu es un habitué de la grillade, mais quand tes amis sont réunis sous le soleil du Plateau, ça te fait plaisir de cuisiner pour tout le monde.

Tu es le classique BBQ au charbon. Pour toi, le BBQ, c’est des bons hot-dogs moutarde-chou. Tu ne te casses pas la tête quand vient le temps de faire des grillades et c’est pour ça que c’est génial d’aller souper chez toi.

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/6ed8d78b-102a-41b3-af55-f5e5016c9458_050-5426_001.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/eedcee4d-c0e0-4af2-9a45-65497c6b8420_Fotolia_168169765_Subscription_Monthly_M.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/b52ba49b-f203-41f1-88ad-5c62770c5978_066-8664_001.jpg

http://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/1bce4fe5-2cb9-481f-9a21-de729a1b75b1_066-8673_001.jpg