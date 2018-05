Repêchage LNH: «Les joueurs sont tellement bien préparés» - Jean-Philippe Glaude

Les espoirs qui pourront être repêchés par les différentes équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont tous réunis à Buffalo pour le traditionnel «combine» où ils pourront démontrer toutes leurs qualités physiques, notamment, aux formations du circuit Bettman.

Au total, c’est 104 joueurs qui ont été invités ce week-end, avec le Suédois Rasmus Dahlin en tête de liste.

Outre les tests physiques, les joueurs se soumettront notamment à un processus d’entrevue.

«Il y a la partie tests [physiques] et il y a la partie entrevue, a souligné l’un des recruteurs des Predators de Nashville, Jean-Philippe Glaude, lors de l’émission "Destination Coupe Stanley AM" de la chaîne TVA Sports. [...] On connaît les joueurs sur la glace. On les a vus jouer 10, 15, 20 fois. Ce qu’on veut découvrir, c’est le joueur en dehors de la glace, sa famille, ses parents et les métiers qu’ils font, ses valeurs familiales, ses frères, ses sœurs, son passé, les autres sports qu’il pratique, ce qu’il aime faire, ses loisirs.»

Pas de place à l’erreur

Toutefois, il est bien rare qu’un joueur commette un impair lors de ces entrevues; les espoirs sont toujours très bien préparés pour ce processus.

«Les joueurs sont tellement bien préparés, a continué Glaude. J’ai fait quelques entrevues ici au Québec. Je ne suis pas encore aller au "combine", mais mes collègues me disent que les joueurs sont tellement préparés et c’est très rare qu’un joueur va faire une fausse note, qu’il va dire quelque chose qu’il n’aurait pas dû dire. Les agents les préparent bien, les jeunes ont un discours très précis. Par contre, une année, je me souviens qu’il y avait un joueur russe qui laissait sous-entendre que si ça ne fonctionnait pas dans la LNH, il était clair qu’il s’en allait dans la Ligue continentale. Ça, c’est un drapeau rouge. [...] Ça peut devenir un choix perdu.»

Et au contraire, si un joueur est issu d’une famille de hockey, sans être ce qui fera nécessairement pencher la balance, Glaude y voit une valeur ajoutée.

«Personnellement, pour moi, c’est un plus, a dit Glaude. À l’époque où je travaillais avec Moncton, on avait repêché un jeune tard dans le repêchage que son père était entraîneur. Et je savais que ce joueur glissait, mais qu'il avait toutes les qualités et qu'il avait vu beaucoup de hockey quand il était jeune. Il savait comment jouer simple et faire les détails, mettre du temps. Et ce joueur-là a joué junior. [...] C’est un plus parce que je sais que son papa lui a dit ce qu’il fallait qu’il fasse pour devenir un bon joueur de hockey et pour que les entraîneurs l’aiment et l’utilisent.»