Risotto aux légumes verts du chef Pablo Rojas, du restaurant Le Petit Italien à Montréal

Ingrédients

200 g de risotto non cuit

(riz Arborio). Précuisson du riz environ quinze minutes pour une cuisson totale de vingt-cinq minutes environ.

1 demi-oignon ciselé et

une grosse noix de beurre

200 g de pointes d’asperge

250 ml de parmesan râpé

100 g de fromage Taleggio

100 ml de vin blanc

1 L fond de légumes

Un peu de ciboulette finement ciselée

Persil plat haché, une cuillère à table

½ tasse de pois sucrés

¼ tasse de gourganes

Préparation

Cuire le riz avec l’oignon ciselé, puis déglacer au vin blanc. Ajouter du fond de légumes, environ 1 litre, et remuer régulièrement le tout afin d’éviter que le riz colle au fond de la casserole. Blanchir les asperges vertes à l’eau salée bouillante, environ 30 à 40 secondes selon la grosseur, puis les déposer dans un bain d’eau glacée. Réserver. Faire de même avec les gourganes, 2 minutes à l’eau salée bouillante et arrêter la cuisson dans un bain de glace. Pois sucrés : cuisson à l’eau salée bouillante, 30 secondes, puis les plonger dans un bain d’eau glacée. Une fois les légumes verts blanchis, les réserver sur un papier absorbant.

Finition :

Lorsque votre risotto est bien cuit et très crémeux, ajouter le beurre et le fromage, les herbes et une bonne huile olive !

Accompagner le risotto avec des légumes verts légèrement tièdes.

Bon appétit !

Denis Bouchard