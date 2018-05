Salon de l'immigration: le maire de Québec vient séduire à Montréal

Le maire de Québec vient séduire les nouveaux arrivants à Montréal. «Merci à Valérie [Plante] de me permettre de recruter sur ses terres», a-t-il déclaré en conférence de presse lors du Salon de l'immigration et de l'intégration du Québec, qui se tenait mercredi et jeudi au palais des congrès.

La mairesse de Montréal s'est empressée de répondre à Régis Labeaume: «Moi je suis généreuse. Je partage Régis!»

Aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre, les deux grandes villes tentent de charmer les travailleurs potentiels du salon.

«On a actuellement 17 000 emplois de disponibles sur la rive nord et la rive sud de Québec. On manque drastiquement de ressources humaines», a poursuivi Régis Labeaume.

Les besoins sont criants partout en province. Il y a présentement 100 000 postes de disponibles. Dans 10 ans, on estime que les emplois à combler grimperont à 1,3 million. D'ailleurs, pour une première fois en sept ans, toutes les régions sont représentées dans la métropole.

Elles proposent aux nouveaux arrivants des opportunités d'emploi et de vie au Québec.

Dans les prochaines semaines, le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion va implanter des bureaux dans chaque région dans le but de mieux accompagner les nouveaux arrivants et ainsi de pourvoir des milliers de postes.