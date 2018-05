Tours cyclistes: des dizaines de rues fermées à Montréal

Les automobilistes montréalais devront adapter leurs déplacements alors que deux tours cyclistes forceront la fermeture de dizaines de rues et perturberont les déplacements sur le pont Jacques-Cartier au cours des prochains jours.

Vendredi soir, une cinquantaine de rues seront fermées progressivement de 18 h 30 à minuit en raison du Tour la Nuit, un événement organisé par Vélo Québec dans le cadre du Festival Go vélo.

Cette randonnée cycliste de 23 kilomètres, qui commencera à 20 h 15 à l’intersection des avenues du Parc et des Pins, parcourra cinq arrondissements, dont Ville-Marie, Le Plateau-Mont-Royal et le quartier Saint-Michel, où les cyclistes contourneront le parc Frédéric-Back avant de redescendre vers les quartiers centraux de la métropole.

Parmi les artères routières dont un tronçon sera fermé pendant quelques heures, on compte les boulevards Saint-Laurent et Saint-Joseph, de même que les avenues Christophe-Colomb et du Parc.

Les cyclistes termineront leur parcours nocturne au parc Jeanne-Mance, où ils pourront se divertir grâce à la présence d’un DJ sur place.

Tour de l’Île

Plus de 20 000 cyclistes pourraient prendre part au Tour de l’île dimanche, lequel entraînera la fermeture d’environ 80 rues entre 6 h et 16 h 30.

Les cyclistes qui opteront pour un parcours de 25 à 50 kilomètres partiront de Ville-Marie pour ensuite traverser quelques quartiers centraux en se dirigeant vers l’est de l’île, où ils longeront le fleuve Saint-Laurent dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Les cyclistes qui s’attaqueront au parcours de 100 kilomètres poursuivront quant à eux leur parcours vers l’est avant d’effectuer une boucle traversant notamment Repentigny et L’Assomption.

«Ce dimanche, les usagers qui circulent sur le pont Jacques-Cartier en direction de Montréal pourraient se retrouver dans des fermetures en lien avec le Tour de l’Île», indique un communiqué du ministère des Transports du Québec, qui recommande aux automobilistes d’opter plutôt pour le pont Champlain pendant cet événement.

Tous les cyclistes termineront leur parcours au parc Jeanne-Mance, situé dans le Plateau-Mont-Royal.