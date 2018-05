Trop, c’est comme pas assez monsieur Trudeau

Félicitations, vous, cher lecteur, venez de devenir propriétaire d’un pipeline ! Vous investissez désormais dans une industrie à la fois risquée et polluante. Heureux ?

En effet, le premier ministre Justin Trudeau vient d’annoncer l’achat du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan au coût de 4,5 milliards $. 4,5 milliards qui vont dans les poches d’une entreprise américaine, de surcroit.

Pari risqué

Pour expliquer cette décision, Justin Trudeau plaide l’intérêt national et l’importance de sauver et créer des emplois. Il explique également qu’il entend revendre le pipeline à un promoteur privé dès qu’il sera complété.

Soudainement, on dirait que Justin Trudeau veut casser son image de gentil garçon et démontrer, à 18 mois d’une élection, son leadership et sa capacité à prendre des décisions difficiles. Est-ce que la presque nationalisation d’un pipeline était le meilleur moyen de faire taire celles et ceux qui le trouvent juvénile et insignifiant ?

Pas nécessairement.

D’une part, en devenant propriétaire du pipeline Trans Mountain, Justin Trudeau devient aussi propriétaire de tous les risques financiers et environnementaux qui minent ce projet depuis des mois.

Si le projet avait été un succès garanti, Kinder Morgan ne s’en serait pas retiré. Surtout quand on sait qu’Ottawa s’est engagé à indemniser le promoteur pour tous les retards causés par des contestations judiciaires ou civiles. En bref, si le promoteur est patient, il fera son argent et complètera son pipeline. Mais cela ne suffisait pas à Kinder Morgan qui a jugé que le projet ne bénéficiait pas de l’acceptabilité sociale nécessaire à la poursuite des travaux.

Au cours des prochaines semaines, Justin Trudeau va devoir convaincre les Canadiens que sa décision était la meilleure. Que l’augmentation du nombre de barils de pétrole livrés chaque jour génèrera des profits suffisant pour faire oublier le risque environnemental qui en découle.

Changement de ton

Justin Trudeau a aussi décidé récemment de durcir le ton face aux provinces.

Notamment dans le dossier du pot.

Ottawa veut permettre aux citoyens de faire pousser 4 plants de mari dans leur maison alors que les provinces revendiquent le droit de diminuer ce nombre ou tout simplement d’interdire la culture à domicile.

Par ailleurs, Justin Trudeau a aussi rejeté du revers de la main la demande de Québec pour une déclaration de revenus unique. Que cette décision ait été prévisible et justifiée n’a pas vraiment d’importance. C’est son attitude cavalière dans le dossier qui en a irrité plus d’un.

À l’aube de la fin de la session parlementaire, Justin Trudeau a choisi de casser son moule de gentil garçon. Ce faisant, il veut probablement se donner une allure moins rockstar et plus sérieuse.

Alors que certains crient leur joie de voir Justin Trudeau agir enfin comme ce qu’ils attendent d’un homme d’État , d’autres y voient un premier ministre caractériel, incohérent et intempestif.

Un loose cannon, quoi.

En cette matière comme dans toute chose, Justin Trudeau devrait considérer que la modération a bien meilleur goût.

Trop, c’est comme pas assez...