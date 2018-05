Un avocat qui a harcelé son ex est à nouveau accusé

Un avocat de la Rive-Sud condamné à neuf mois de prison pour avoir espionné, harcelé et transmis des images intimes de son ex-femme, se retrouve à nouveau au banc des accusés pour s’être approché du domicile de la victime.

L’homme de loi semble avoir de la difficulté à respecter les ordonnances du tribunal, si l’on en croit ses antécédents et ses causes pendantes.

L’avocat a inondé son ex de centaines d’appels, textos et courriels, entre août et novembre. Le quadragénaire a même joint à l’un des courriels des extraits vidéo d’une relation sexuelle du couple.