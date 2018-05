Un pitbull en cavale sème l’émoi à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP | Un pitbull a causé tout un émoi jeudi dans le centre-ville de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent.

La bête blanche et brune déambulait sans laisse et sans maître dans les rues Lafontaine et Amyot, jeudi vers midi. C’est un policier qui a aperçu le chien lors de sa patrouille. Plusieurs agents se sont ensuite mis à ses trousses.

Le pitbull était considéré comme dangereux dans ce secteur achalandé de la ville. La bête s’est finalement réfugiée dans une résidence de la rue Sainte-Anne.

La propriétaire a écopé d’un constat d’infraction en lien avec la réglementation municipale.