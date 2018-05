Une autre rivalité

Le maire Labeaume venait à Montréal pour parler d’immigration, hier, mais il s’est finalement aventuré sur un terrain glissant qui a reçu un accueil des plus glacial, celui du projet de terminal de conteneurs du Port de Québec.

Le maire a profité de sa tribune devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) pour lancer un appel à la collaboration entre les ports de Montréal et de Québec, afin de partager l’accueil des navires et la répartition des conteneurs.

Le même plaidoyer avait été exposé par Mario Girard, PDG du Port de Québec, en décembre, lors de la présentation de la nouvelle mouture de Beauport 2020. Un projet qui suscite beaucoup d’interrogations, et envers lequel le Port de Montréal s’était montré des plus réticent et sceptique.

En entrevue avec Le Soleil, la porte-parole Sophie Roux avait mis en doute la supposée relance nécessaire du Saint-Laurent. Le Port de Montréal est en pleine croissance, avait-elle statué, et possédait des atouts depuis 50 ans qui lui avaient permis de se positionner. Un cinquième projet à Contrecœur figure d’ailleurs dans les cartons.

« On peut dire n’importe quoi, mais ça prend 15 mètres d’eau de profondeur », a répliqué hier M. Labeaume, prenant soin de préciser qu’à Québec, on l’avait. Pourtant, d’autres informations veulent qu’il y ait plus d’eau dans le fleuve qu’il y en avait il y a 10 ans, et qu’elle va encore continuer à monter.

Lors d’un échange qui a visiblement désarçonné Michel Leblanc, président et directeur général de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le maire a parlé de grosses guerres d’ego entre Québec et Montréal sur ce sujet, et estime qu’on doit être plus intelligents.

Sur la Côte Est américaine

Sans cette collaboration, a encore insinué le maire, seuls « le local et les petites affaires » vont demeurer au Québec. Le reste va s’en aller sur la côte Est américaine, où les ports travaillent ensemble. Selon lui, il n’est pas question d’enlever les conteneurs à Montréal, mais à défaut de s’entendre, le Québec va perdre de l’argent et s’appauvrir.

Questionné sur son intervention et sur la pertinence, comme maire, de se faire ainsi porte-parole du Port de Québec, le maire s’en est défendu et a admis qu’il s’était interrogé. « J’ai pensé que c’était nécessaire de le faire, car passer au travers des dossiers Québec-Montréal sans parler du port, ça aurait comme été d’éluder la question et ça n’aurait pas été normal, ni mon genre. »

Selon lui, le gouvernement du Québec doit « forcer » les deux ports à s’asseoir, car il y a des choses incontournables. « Il va falloir qu’on se dise les vraies affaires », a-t-il tranché.

Dix ans après

Le dernier passage de M. Labeaume devant la CCMM remontait à 2008. Il y avait partagé la scène avec Gérald Tremblay, en des temps plus heureux faut-il le préciser, c’est-à-dire avant que n’éclatent des cas de corruption dans la métropole.

Ironie du sort, les deux politiciens s’étaient alors faits les défenseurs d’une meilleure collaboration entre les deux villes et avaient prôné la fin de la rivalité.

L’initiative s’est par la suite perdue dans des eaux troubles, avant de refaire surface sous Denis Coderre. La relation de collaboration se poursuit depuis l’arrivée de Valérie Plante, avec qui M. Labeaume « texte » et échange sur différents sujets.

Mme Plante a bien sûr assisté à sa conférence hier midi. Il serait toutefois étonnant qu’elle se montre favorable au projet de conteneurs du Port de Québec. Si le maire souhaite une collaboration étroite entre les deux villes, pas de doute, il devra miser sur d’autres dossiers.