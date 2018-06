12 raisons pour lesquelles nous n’arrêterons jamais d’aimer le Plateau (JAMAIS)

Le Plateau-Mont-Royal n’est peut-être pas parfait, mais il est plein de charme.

Avec ses boutiques, ses restos, ses parcs et ses rues magnifiques, le Plateau est un quartier de rêve pour de nombreux Montréalais et touristes. Même s’il a vécu des années plus glorieuses, le Plateau ne cessera jamais d’avoir une précieuse place dans notre cœur.

Voici donc 12 raisons pour lesquelles nous n’arrêterons jamais d’aimer le Plateau.

1. Pour le mont Royal

Une publication partagée par camomillealamyrtille (@camomillealamyrtille) le 31 Mai 2018 à 5 :11 PDT

Que vous y alliez pour prendre une marche, faire votre entraînement matinal ou encore pour pique-niquer avec vos meilleurs amis, le mont Royal est un incontournable. On ne se tanne pas de la vue qu’il offre sur la ville.

2. Pour ses icônes du petit-déj

Une publication partagée par On Déjeune (@ondejeune) le 29 Nov. 2017 à 11 :00 PST

Si vous avez envie de bruncher, direction le Plateau! Certaines des meilleures adresses de brunch en ville s’y trouvent.

Voici nos 10 restos préférés du Plateau.

3. Pour la rue Drolet

Une publication partagée par Wulan (@hellosleepywhale) le 7 Oct. 2016 à 11 :22 PDT

La rue Drolet est absolument magnifique. Devenue populaire pour ses maisons colorées et uniques, c’est aussi une rue qui attire de nombreux Instagrammeurs, prêts à tout pour prendre le meilleur cliché.

4. Pour ses restos «apportez votre vin»

Une publication partagée par lejardindepanos (@lejardindepanos) le 5 Août 2016 à 10 :52 PDT

Le Plateau regorge de restaurants «apportez votre vin» qui sont doux pour le budget et surtout très bons.

5. Pour cette maison intrigante au coin des rues Christophe-Colomb et Marie-Anne

Ariane Labrèche pour Silo 57

Est-ce une maison? Un garage uniquement? Un condo? Peu importe, ce petit coin de paradis situé au coin des rues Christophe-Colomb et Marie-Anne attire notre curiosité.

6. Pour ses portes de maisons colorées

Une publication partagée par Julia Folco 🌸 (@jewel_e_ahhh) le 19 Mai 2017 à 12 :46 PDT

Le Plateau regorge de maisons plus belles les unes que les autres. Enfourchez donc un BIXI et partez à la découverte de celles qui ont les portes les plus accrocheuses.

7. Pour ses pogos gaufrés

Une publication partagée par MTL Food Buzz (@mtlfoodbuzz) le 20 Mai 2018 à 2 :47 PDT

Oui, vous avez bien lu! La boutique Gaufres&Glaces sert de fabuleuses douceurs glacées, mais ce sont les «pogos» qui valent définitivement le détour!

Tous les détails ici.

8. Pour ses cours de yoga gratuits dans les parcs

Une publication partagée par Yoga x SUP x Escapade | 2010 (@popspirit.ca) le 30 Juil. 2017 à 1 :41 PDT

Été comme hiver, les yogis peuvent profiter de cours gratuits dans les parcs du Plateau. Ces classes sont données par la gang de POP Spirit.

Tous les détails ici

9. Pour son street art

Une publication partagée par Nese Yildiz (@neshe.y) le 1 Juin 2018 à 9 :59 PDT

Avec le festival MURAL, durant lequel des muralistes de partout à travers la planète viennent «pimper» les alentours du boulevard Saint-Laurent, le Plateau est définitivement la «capitale» du street art de Montréal.

10. Pour sa verdure

Une publication partagée par Shannon Webb-Campbell (@swebbcampbell) le 1 Juin 2018 à 11 :22 PDT

Le Plateau est certainement l’un des quartiers les plus «verts» de Montréal. Les arbres prédominent et sont très présents dans le paysage.

11. Pour les soirées à faire des barbecues dans le parc

Une publication partagée par The Dare 2 Wear 💫 (@thedare2wear) le 1 Juin 2018 à 6 :17 PDT

Que vous soyez plus du type parc Laurier ou parc Lafontaine, ou encore parc Jeanne-Mance... Le Plateau est l’endroit parfait pour organiser un barbecue estival avec votre groupe d’amis.

12. Pour ses restos qui ferment tard

Une publication partagée par Rachel (@stylerae) le 27 Mai 2018 à 9 :38 PDT

Vous êtes allés voir un spectacle et vous voulez manger une bouchée avant de retourner chez vous? Ne cherchez pas et allez directement sur le Plateau. Pour une poutine et un coke diet; Le Fameux est ouvert 24h. Pour un croque-monsieur ou une bavette de bœuf; L’Express est ouvert jusqu’à 2h. Vous trouverez certainement de quoi vous mettre sous la dent, peu importe l’heure à laquelle vous avez faim!

Pour retomber en amour avec Montréal, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram. On connait les meilleurs spots!