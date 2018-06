FECTEAU GÉNÉREUX

Jeanne D'Arc



Par une belle journée de printemps, nous a quittés le 29 mai, Madame Jeanne D'Arc Généreux Fecteau. Elle était âgée de 96 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (Francine), Jean-Claude (Lina), Gaétan (feu Sylvie) et Daniel (Annie), ses petits-enfants Julie, Marc Olivier, Stéphanie, Marie Ève, Annick, Jonathan, Karine, Melissa, Estebane et Adrien et ses arrière-petits-enfants Émile, Rose Anne, Laurence, Charlotte, Fiona, Ella, Kamryn, Justin, Joey, Jeremy et Jessie.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.cale dimanche 3 juin de 12h (midi) à 13h30, suivi du service funéraire en la chapelle de la résidence.