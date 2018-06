Accusé de vol, l'ex-agent officiel du ministre Duclos demande un délai supplémentaire

Huit mois après s’être reconnu coupable de vol, l'ancien agent officiel de Jean-Yves Duclos a demandé à la Cour de reporter ses observations sur la peine puisqu’il désire «avoir un délai supplémentaire pour ramasser ses sous».

En octobre 2016, Denis Laverdière, qui avait agi à titre d’agent officiel pour le ministre fédéral du Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social un an auparavant, était arrêté puis accusé d’avoir dérobé un peu plus de 20 000 $ dans la caisse électorale.

Un an plus tard, soit le 18 octobre, Laverdière plaidait coupable à une accusation de vol de plus de 5000 $ et le juge avait accepté que les observations sur la peine de l’homme soient reportées puisque celui-ci avait laissé entendre à la Cour qu’il désirait amasser de l’argent pour pouvoir rembourser.

Vendredi, accompagné de son avocate, Me Michelle Blouin, Laverdière a présenté la même demande accompagnée de la même raison ce à quoi s’est opposée la représentante du ministère public, Me Mélanie Tremblay.

«On vous demande encore de reporter alors que présentement, aucun dollar amassé n’a été déposé et aucun remboursement n’a été effectué. Le ministère public est prêt à plaider sur la sentence et je tiens à rappeler au Tribunal que la jurisprudence mentionne que cette dernière doit être donnée de façon rapide après un plaidoyer», a-t-elle dit.

Malgré cela, la cause de l’homme a été reportée en août.

Rappelons qu’en 1994, Laverdière avait été condamné à purger une peine de deux ans moins un jour après avoir plaidé coupable à 24 chefs d’accusation relativement à de la fraude et de la fabrication de faux documents.