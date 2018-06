Bientôt un petit Ram pour remplacer le Dakota

Les rumeurs étaient plus que nombreuses à cet effet, mais FCA a annoncé officiellement qu’un pickup, plus petit que le Ram 1500, devrait s’ajouter à la gamme d’ici 2022.

Le tout s’est déroulé en Italie lors d’une présentation accordée aux investisseurs de ce constructeur automobile. Sur Jalopnik, on apprend qu’il est prévu que ce futur pickup soit commercialisé en Amérique du Nord.

Pour le moment, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Nous ignorons la provenance de la plateforme, la motorisation, le prix et même le nom qu’il portera. Il se pourrait très bien qu’il ne soit pas baptisé «Dakota».

Dodge Dakota 2005 Dodge

Avec son Dakota, Dodge était présent dans le segment des pickups compacts depuis 1987. En 2011, il n’a pas été renouvelé et il en a été de même pour Ford et son Ranger. En 2015, Chevrolet et GMC ont relancé le segment en exportant leur Colorado et Canyon en Amérique du Nord. Pendant ce temps, on continue d’attendre le nouveau Ranger qui devrait arriver incessamment. Avec l’annonce de l’arrivée de ce petit pickup Ram au cours des prochaines années, tout laisse croire que les constructeurs voient à nouveau un potentiel dans ce créneau qui a été négligé.

D’autres nouveaux camions aussi

Pour 2022, Ram prévoit commercialiser d’autres nouveaux camions. Parmi ceux-ci, notons le TRX, le Heavy-Duty ainsi qu’un Promaster City. Quant au Promaster, il demeurera le même.