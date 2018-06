Ça va faire le « taxage » des banques

Pris en otage par le cartel des banques

Les six grandes banques canadiennes forment de fait un cartel, parole de la revue The Economist. Elles réalisent toutes chaque année des profits records et leurs boss encaissent des rémunérations abyssales moins imposées que le commun des mortels en raison du fait qu’ils se paient en actions. Comme ça, la moitié de leurs gros salaires injustifiés n’est pas imposable. Est-ce normal qu’il y ait toujours que des « winners » dans cette industrie et aucun « looser »? Ils sont tous très excellents. Sans compter que l’on retrouve plusieurs banquiers en politique qui sont toujours considérés comme des candidats vedettes. Après Carlos Leitao de la Banque Laurentienne, François Legault nous a présenté son futur ministre des Finances, Éric Girard de la Banque Nationale où un autre ex-ministre libéral, Raymond Bachand, est administrateur. Tout sauf des banquiers comme ministre, et même en politique.

Gros profits vous dites?

L’an passé, les grandes banques canadiennes ont empoché plusieurs milliards de dollars en bénéfice, elles qui sont très actives dans les paradis fiscaux. Voici le titre révélateur de certains articles de quotidiens démontrant l’orgie des profits réalisés pour l’année 2017 :

- « La Banque Royale affiche un profit record de 11.5 milliards ». Juste 11.5 milliards de dollars, mais c’est la famine.

- « Le profit de la Banque CIBC prend 25 % ». Y’a juste nos médecins qui font mieux.

- « Un profit net doublé pour la Banque Nationale » et « Hausse fulgurante des profits de la Banque Laurentienne ». Même nos banques québécoises participent gaiement à l’arnaque.

Et hop, encore plus de frais bancaires

Oui, j’ai pété les plombs à la lecture de cet article du 12 mai 2018 paru dans le Journal de Montréal. Même mes thérapeutes Pancho et Igor, d’ordinaire très « cool » et très « zen » ont sauté quelques coches. Il a fallu que je les calme. Voici donc le titre dudit article : « Encore des hausses de frais de service dans les banques ». Et pour mieux rire du monde, le faire-valoir de la Banque TD, Mathieu Beaudoin, nous a largué cette énormité : « Comme les autres banques, nous revoyons souvent notre tarification et nos frais et les rajustons... compte tenu de notre concurrence sur le marché ». Il n’y en pas de concurrence et de marché. À moins de parler d’un marché monopolistique?

Et hop, s’envolent les taux d’intérêt

Et pour ajouter une grosse couche sur l’exploitation des consommateurs captifs, durant la même tabarouette de semaine qu’ils ont augmenté leurs frais bancaires, ils ont cru nécessaire et urgent d’augmenter aussi leur taux d’intérêt hypothécaire. Ne parlez surtout pas de cette dernière hausse des taux hypothécaires à mes deux thérapeutes autodidactes sinon c’est moi qui vais devoir soigner leurs problèmes à la fois structuraux et conjoncturels : « La Scotia (et les autres aussi) hausse son taux hypothécaire » (Le Devoir, 9 mai 2018). Cet article du mois de mai 2018 faisait suite à un autre du même genre publié au mois de janvier 2018, donc quatre mois auparavant : « Plusieurs banques (en fait, toutes) haussent leurs taux hypothécaires » (Le Devoir, 13 janvier 2018). Concurrence ou pas, qui s’apparente plus à de la collusion et de la connivence, nos grandes banques augmentent tous leurs taux et leurs frais en même temps. Pour mieux concurrencer les autres et s’accaparer une part plus importante du « marché », pourquoi n’y a-t-il pas une banque qui décide de ne pas hausser ses frais et ses taux, même de les réduire?

Baisses dans l’indice de prospérité à cause de...

Dans le fameux « indice de prospérité Legatum », le Canada a perdu trois places à l’échelle mondiale à cause de nos très chères banques canadiennes : « Cette baisse serait attribuable au fait notamment que les Canadiens considèrent les services bancaires comme étant de plus en plus inabordables » (Le Devoir, 1er décembre 2017). Mais où sont les « tough » politiciens pour contrer cette exploitation permanente?

Et des baisses d’impôts exigées

Déjà le Canada est un paradis fiscal pour nos compagnies comparé aux autres pays occidentaux. Et même avec la dernière réforme fiscale de Donald Trump, le taux statutaire global (fédéral, provincial et États américains) est encore légèrement inférieur au Canada par rapport aux States, peu importe ce que certains prétendent. Ah ben chose, le président de la Montreal Bank (BMO) pense que le Canada devrait baisser davantage le taux d’impôt légal des compagnies et des banques, bien évidemment, afin de s’ajuster à la mode américaine. C’est drôle, mais avant les récents changements fiscaux promulgués par l’ami Donald Trump, qui était censé être le défendeur du peuple et le pourchasseur des élites, le taux légal d’imposition des compagnies était au moins deux fois plus élevé qu’au Canada. Et ben dans ce cas, avez-vous déjà entendu nos gens d’affaires d’ici demander aux gouvernements du Canada et du Québec de hausser les impôts corporatifs de leurs compagnies afin d’être comparable à nos voisins du sud? Et même si les impôts corporatifs étaient nettement plus élevés aux États-Unis, avez-vous vu plusieurs compagnies américaines déménager au Canada? Qu’à ce la ne tienne et sans mentionner de noms précis, le grand boss de la Montreal Bank (BMO) a largué cette supplication lors de la dernière assemblée annuelle des actionnaires : « Les investissements migrent (lesquels?) vers les États-Unis, selon le patron de BMO. Il s’agirait d’un effet de la réforme fiscale américaine » (Le Devoir, 6 avril 2018). Et combien de gros clients de BMO « migrent » dans vos filiales bancaires situées dans les paradis fiscaux, monsieur le président? Un autre banquier « respecté » qui ferait un extraordinaire ministre des Finances au Québec.

Gros profits riment avec gros salaires

Que votre joie soit profonde et soyez heureux d’être lessivés, car cela permet de payer honorablement les dirigeants de nos cinq grandes banques qui se sont partagé la modique somme de 53 millions de dollars en 2017 : « Banques canadiennes. La rémunération des patrons a grimpé » (Le Devoir, 14 mars 2018).

Pour la création de la Banque du Québec

Recevoir les dépôts des gens et prêter de l’argent n’est pas une chose bien compliquée à faire. Je le répète encore une fois : pour s’extirper de la mainmise du cartel bancaire, il faut que le gouvernement du Québec crée la Banque du Québec en ouvrant des points de service partout dans la province, sans oublier les régions, dans les magasins de la SAQ et dans les locaux de la SAAQ, etc. Déjà nous avons une société d’État au Québec qui est dans le domaine bancaire et qui consent de nombreux prêts aux entreprises. Il s’agit d’Investissement Québec. Et, en plus, pourquoi ne pas appliquer cette bonne idée de Jean-François Lisée du Parti québécois : « Jean-François Lisée veut permettre aux Québécois de placer l’argent à la Caisse de dépôt et placement » (31 mai 2016). Mon idée n’est pas tellement originale puisque d’autres pays occidentaux le font déjà, entre autres la France. Je n’en reviens pas : Legault qui nous présente l’ex-candidat conservateur (2015) et banquier, Éric Girard, qui dit devant la Chambre de commerce que Carlos Leitao est le ministre le plus « respecté » au Canada. Respecté par qui au juste?