C’est épuisant

Dans « cela a été plaisant », si on remplace le mot cela par ça, doit-on dire « ça a été » ou « ç’a été » ? Le pronom démonstratif ça ne s’élide généralement pas devant une voyelle. Ex. : Courir 20 kilomètres, ça épuise. Cependant, on peut faire l’élision devant en. Ex. : Ça en (ou c’en) prend du courage pour courir 20 kilomètres. À ce propos, une lectrice, C. Lanthier, s’étonnait il y a quelque temps de l’absence d’une cédille sous la lettre c devant en. La cédille est un signe graphique qui se met, en français, sous la lettre c devant a, o, u pour indiquer que ce c se prononce s et non k. Exemples : aperçu, glaçon, façade, leçon, façon, ça ou ç’a... Par contre, la cédille n’est pas nécessaire sous le c précédant les voyelles e, i et y. Exemples : cercle, centre, cirage, circulaire, cyclone, cela... et c’en. Le pronom démonstratif ça peut aussi s’élider aux temps composés avec le verbe avoir. Exemples : ç’a été long ; ç’aurait été bien.