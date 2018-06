L’ancien président du Mouvement Desjardins Claude Béland conseillera l’Association des fournisseurs de Chantier Davie Canada.

M. Béland mettra sa vaste expérience au service de cette organisation en la conseillant «quant à ses prises de position stratégiques et son développement», a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

«L’exclusion du Chantier Davie de la stratégie fédérale de construction navale a engendré des pertes de plusieurs milliards de dollars en retombées économiques pour le Québec, a dit M. Béland. Il s’agit de l’une des pires injustices dont j’ai été témoin et elle doit absolument être redressée. Le réseau de fournisseurs québécois de Chantier Davie est d’une grande ampleur et représente des contrats importants tant dans la grande région de Montréal qu’à Québec ainsi que dans la vaste majorité des régions de la province. Les entrepreneurs du Québec doivent prendre conscience de cette injustice dont ils sont victimes et se faire entendre.»