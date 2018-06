CHAGNON, Jean-Pierre



Le mardi 29 mai 2018, suite à une courte maladie, est décédé M. Jean-Pierre Chagnon, à l'âge de 86 ans. Il est allé rejoindre sa tendre épouse, Gilberte, décédée en 2010.Il était le papa aimé de Carole (Christian), le grand-papa adoré de Mathieu (Marilyne) et de Simon (Karine) et nouvellement arrière-grand-papa de la belle Florence. Il laisse également dans le deuil ses soeurs, ses frères, belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux, ainsi que de nombreux amis.La famille recevra vos condoléances au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINà l'est de Montarvillesortie 19 de la route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Le dimanche 3 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 4 juin de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu le lundi 4 juin à 11h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville.La famille tient à remercier le personnel médical, infirmier et de soutien du 8e étage Sud de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués. Un merci particulier à Nathalie, surnommée "mon ange gardien ".Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.