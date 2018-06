De l’usage politique et stratégique du pardon présidentiel

Hier Donald Trump a utilisé son pouvoir de pardon présidentiel pour effacer une offense avouée par une des voix les plus stridentes de la droite américaine, le polémiste Dinesh D’Souza. L'usage arbitraire du pardon par Trump lui permet d'envoyer des messages à sa base idéologique, mais aussi à ses associés embourbés dans l’affaire russe.

Dinesh D’Souza a été accusé en 2014 d’avoir enfreint la loi électorale fédérale en remboursant illégalement deux donateurs de 10 000 $ à la campagne infructueuse de la candidate républicaine au Sénat pour l’État de New York en 2012. Initialement, D’Souza s’était plaint d’être la victime d’une poursuite sélective et partisane de la part des procureurs de New York. Il a éventuellement plaidé coupable et admis son offense, avouant qu’il avait sciemment enfreint la loi. Sa sentence: une amende, des services communautaires et cinq ans de probation.

Pardons politiques

C’est le deuxième pardon accordé par Donald Trump à des personnalités d’extrême-droite. Le premier était allé à l’ex-sheriff de l’Arizona Joe Arpaio, accusé d’avoir enfreint les lois fédérales en effectuant des arrestations arbitraires de personnes d’apparence mexicaine. Même s’il était clair qu’Arpaio se moquait ouvertement de la loi, la droite fêlée en a fait un martyr de la cause de la chasse hystérique aux migrants irréguliers, chère à Trump.

Dinesh D’Souza, d’origine indienne, s’est fait connaître entre autres par des «documentaires» vitrioliques contre Barack Obama et Hillary Clinton. Dans un environnement où les commentateurs de droite ne manquent pas, D’Souza s’est démarqué par son absence totale de scrupules. Ses documentaires et ses ouvrages sont devenus des objets de culte dans l’extrême-droite et lui ont rapporté de rondelettes sommes.

En pardonnant D’Souza, Trump a souligné qu’il était victime d’un système judiciaire biaisé, une allusion à peine voilée à ce qu’il reproche à l’enquête du procureur spécial Robert Mueller. Même si D’Souza a ouvertement admis les faits qu’on lui reproche, le pardon de Trump lui a permis de ranimer la flamme de la victimite aigüe.

Obama & his stooges tried to extinguish my American dream & destroy my faith in America. Thank you @realDonaldTrump for fully restoring both — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 31 mai 2018

Obama is responsible for the gangsterization of politics. Jimmy Carter or the Bushes wouldn’t dream of targeting their political opponents — Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) 31 mai 2018

Trump a aussi laissé entendre hier qu’il songeait sérieusement à pardonner l’animatrice vedette Martha Stewart et à commuer la sentence de prison de l’ex-gouverneur de l’Illinois Rod Blagojevich (qui avait monnayé son choix d’un sénateur pour remplacer Barack Obama quand il était devenu président). Pourquoi eux? Les mauvaises langues disent que c’est parce qu’ils ont déjà participé à la téléréalité de Trump, «Celebrity Apprentice». Certains ajoutent que ces pardons seraient une forme de vendetta contre les procureurs qui ont condamné ces deux célébrités, liés à l’ancien directeur du FBI James Comey, congédié par Trump.

Tous les présidents avant Trump ont utilisé leur pouvoir de pardon, mais celui-ci est normalement encadré par un processus strict au département de la Justice pour sélectionner les cas. Trump, pour sa part, n’a donné aucun signe qu’il entendait utiliser ce pouvoir autrement que de façon entièrement discrétionnaire et parfois impulsive, comme pour le pardon posthume d’un champion poids lourd du siècle dernier, pour faire plaisir à son ami Sylvester Stallone.

Pardons stratégiques

Ce qui compte est que le message envoyé par Trump en utilisant son pouvoir de pardon comme il l’a fait avec D’Souza—et comme il entend le faire encore—s’adresse à ses associés embourbés dans l’affaire russe. Entre autres, son ancien directeur de campagne Paul Manafort est déjà sous le coup de mises en accusation formelles pour lesquelles les preuves sont bétonnées. Il vise aussi son avocat personnel Michael Cohen, dont les bureaux ont été saisis et sur qui de très lourds soupçons d’agissements criminels pèsent. L’un et l’autre pourraient être tentés d’échanger des informations potentiellement compromettantes pour Donald Trump contre la clémence des procureurs qui les tiennent par les bijoux de famille.

Dans l’affaire russe, les accusations qui semblent les plus probables d’être dirigées contre Donald Trump lui-même sont liées aux entraves à la justice qu’il pourrait avoir commises. Par exemple, il a lui-même avoué en entrevue télévisée et en présence d’une délégation de diplomates russes au bureau ovale que le congédiement de James Comey au FBI était motivé par l’affaire russe. On sait aussi que le président a été directement impliqué dans la rédaction d’une déclaration trompeuse de son fils au sujet de la rencontre avec des agents russes à Trump Tower en juillet 2016 (voir ici). Même si le président a le pouvoir de pardonner, ce pouvoir n’est pas illimité. S’il utilise des promesses de pardon pour entraver une enquête sur ses propres agissements, ce serait un abus potentiellement passible de destitution.

Rien d’anodin

Bref, ces pardons de Trump ne sont pas anodins. D’une part, ils lui servent à consolider son emprise sur sa base de plus en plus solide dans l’extrême droite idéologique. Au-delà de cette base, il cherche aussi à entretenir parmi le public plus vaste des sympathisants républicains l’illusion d’un système judiciaire biaisé qui cherche à faire échec au «peuple vrai» que Trump prétend incarner au bénéfice de l’establishment et du «deep state» qui cherchent à défendre leur privilèges. Et ça doit bien fonctionner, car son public ne l’abandonne pas. D’autre part, Trump cherche tout aussi stratégiquement à convaincre les témoins qui pourraient se retourner contre lui qu’ils peuvent se taire en toute confiance car il pourrait les pardonner après coup si l’enquête de Mueller les prend dans ses filets. Cette stratégie dépassera-t-elle les bornes tant au plan politique qu’au plan juridique? La question demeure ouverte.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM