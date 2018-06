LEGAULT, Ginette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Ginette Legault, fille de feu Berthe Déziel et feu René Legault. Elle venait d'avoir 75 ans le 15 mars 2018.Elle laisse dans le deuil, son époux, Raymond Roy, ses enfants, Martin, Francis, Félix, sa belle-fille, Nathalie Marchand, ses petits-enfants, Alexandre (Véronique Phaneuf), Delphine, Mathis, sa soeur, Jocelyne, sa belle-soeur, Louise Leroux (feu Gilles Legault), ses beaux-frères, André et Claude, ainsi que tous les neveux et nièces, également tous ses amis et collègues de travail.Professeure de français au niveau collégial, elle a contribué à aider plusieurs générations d'étudiants à mieux maîtriser le français écrit. Elle a été professeure de 1985 à 2014 à l'Institut de technologie agroalimentaire (ITA), Campus de Saint-Hyacinthe, où elle mettra sur pied le Centre d'aide en français (CAF) de l'ITA en 2002: elle a été honorée en 2004 par l'Association de pédagogie au collégial (AQPC) pour sa contribution exceptionnelle. Une plaque commémorative a été apposée en 2014 à l'entrée du CAF sur laquelle apparaît le nom de sa fondatrice, Ginette Legault. Elle a également enseigné pendant de nombreuses années au Cégep de Saint-Hyacinthe.Vous êtes invités à rencontrer la famille, le samedi 2 juin à partir de 10h au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne cérémonie religieuse aura lieu à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, l'entrée est située sur le boulevard René Lévesque Ouest entre de la Cathédrale et Mansfield, à 13h30. Par la suite, la dépouille sera conduite à la chapelle du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, au 4601, chemin de la Côte-des-Neiges, à Montréal. Une réception suivra au centre funéraire.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité de la famille.