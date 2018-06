Elle donne un rein à une inconnue après avoir lu sa page Facebook

SHERBROOKE | Une femme a décidé de donner un rein à une pure inconnue après avoir lu des messages qui l’ont touchée sur Facebook.

Janie Boulianne Gref est atteinte d’insuffisance rénale depuis septembre 2015. La greffe de rein était devenue sa seule chance de survie, elle qui doit faire de la dyalise trois fois par semaine depuis trois ans.

La femme de 33 ans s’est mise à raconter son histoire sur les réseaux sociaux pour informer ses proches de sa santé et de ses sentiments.

«Je croyais au début que j’avais une grippe. Quand les médecins ont découvert le problème à l’automne 2015, j’étais à quelques heures de mourir. Il a fallu me traiter en urgence pour me garder en vie», a-t-elle dit lors d’une entrevue vendredi.

Marie-Ève Cronin, 36 ans, a vu un des messages de Mme Boulianne en avril 2016 lorsqu’une de ses connaissances a «aimé» un statut de Janie Boulianne.

Les deux femmes ne s’étaient jamais rencontré, mais Mme Cronin a commencé à suivre Mme Boulianne sur Facebook et à lire ses messages.

« Le don d’organe a toujours été très important pour moi et je savais que j’allais faire quelque chose d’important par rapport à ça », a dit Marie-Ève Cronin, 36 ans.

Rencontre marquante

En juin 2017, les deux femmes se sont rencontrées par hasard pour la première fois lors d’un événement public. À la fin de la soirée, Mme Cronin a dit à Mme Boulianne qu’elle voulait lui donner un rein, car son histoire l’inspirait.

« J’ai senti quelque chose de fort entre nous », a raconté Mme Cronin.

En octobre 2017, les deux femmes ont appris qu’elles étaient compatibles pour l’opération, mais qu’elles devaient passer à travers un long processus médical pour s’assurer que l’opération soit une réussite.

L’opération s’est déroulée le 25 mai et tout s’est bien passé. Les deux femmes sont en forme.

« C’était irréel », s’est exclamée Mme Boulianne Gref.

Lorsque questionnée par Le Journal sur ce qu’elle veut dire pour remercier Mme Cronin, la greffée n’a pas été capable de répondre. Elle a simplement regarder la bonne samaritaine avec beaucoup d’émotion.

On tente de la faire changer d’idée

Pendant tout le processus, des proches de Mme Cronin ont tenté à plusieurs reprises de la dissuader de donner un de ses reins.

« Je ne voulais pas reculer [pour aider Janie], mais j’y ai pensé. J’étais tanné de la pression et de me justifier aux autres. Ils ne croyaient pas en moi et ne voulaient pas que je le fasse », a déploré Mme Cronin.