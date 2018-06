Entraves et activités cyclistes: le ministre des Transports recommande de rester sur le bord de la piscine

MONTRÉAL | Devant les travaux routiers et les événements cyclistes qui vont rendre les déplacements difficiles dans la région de Montréal en fin de semaine, le ministre des Transports, André Fortin, conseille aux gens de rester chez eux.

En plus des activités entourant le Festival Go Vélo Montréal – dont le Tour la nuit et le Tour de l’île de Montréal qui entraînent la fermeture d’importantes artères aux quatre coins de l’île, les travaux se poursuivent notamment du côté de l’échangeur Turcot, du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le pont Champlain.

L’élu libéral recommande aux gens qui n’auront pas de déplacements essentiels à faire de se la couler douce à la piscine.

«C’est peut-être une fin de semaine où on pourrait penser à rester à la maison sur le bord de la piscine avec les enfants», a dit M. Fortin en entrevue à TVA Nouvelles.

«Beaucoup de travaux ont besoin d’être faits dans le Grand Montréal, il y a des travaux qui ont commencé il y a un certain temps qu’on doit continuer. C’est une période qui est très propice à l’avancement rapide des travaux. C’est sûr que ça va causer des maux de tête aux automobilistes, on le sait. Alors on demande aux gens de s’assurer de planifier leurs déplacements d’avance.»