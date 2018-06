Guylaine Tanguay rêve de faire de la télé

« C’est peut-être parce que dans ma jeunesse, on n’avait pas beaucoup d’argent et que j’aurais aimé que ça m’arrive », explique la chanteuse de 45 ans.

« Tout le monde en parle a changé ma vie. Pis je n’ai même pas chanté. Et je n’étais pas là pour faire la promotion d’un album non plus. Après, les gens m’ont écrit sur Facebook. Ils ne me connaissaient pas, mais voulaient avoir mon CD et savoir où ils pouvaient me voir chanter. »