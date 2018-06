GYM mis en demeure par TKO MMA

Ça joue parfois dur entre les promoteurs de sports de combat. On en a eu une preuve vendredi, alors que le promoteur Stéphane Patry a envoyé une mise en demeure au Groupe Yvon Michel (GYM) pour une histoire de maraudage, selon ce que Le Journal de Montréal a appris.

Avec sa mise en demeure, Patry veut empêcher GYM de mettre sous contrat le poids lourd Adam Dyczka et le super-léger Dimitri Waardenburg.

Dans les dernières semaines, le promoteur Yvon Michel et son partenaire d’affaires, Daniel Fontaine, auraient approché les deux combattants pour qu’ils fassent partie de la sous-carte du gala de boxe Pascal-Bossé du 29 juin à Laval.

Cependant, Dyczka et Waardenburg sont encore sous contrat avec la compagnie de promotion d’arts martiaux mixtes, Talion Sports et Spectacles inc. (TKO MMA), qui est la propriété de Patry.

« C’est Daniel Fontaine qui aurait fait la première approche avec Adam et Dimitri. J’ai été mis au courant par l’un des entraîneurs d’Adam, a indiqué Patry lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal vendredi. Je lui ai dit tout de suite que je n’approuverais pas que mes combattants se battent sur un autre événement que le mien.

« Pour sa part, Adam a encore deux combats à son entente avec nous, dont un combat de championnat prévu pour le 2 août prochain. Adam, Yvon et Daniel étaient au courant de la situation. »

Patry a envoyé un courriel à Michel et Fontaine lundi soir. Vendredi, une mise en demeure a été envoyée aux bureaux de GYM et à Fontaine par l’entremise de Me Piero Iannuzzi dont Le Journal a obtenu copie. Pour le moment, une poursuite n’est pas encore envisagée.

Solution négociée

Par contre, si le duo Michel-Fontaine continue de discuter avec Dzycka et Waardenburg au sujet d’un éventuel combat dans un ring de boxe, Patry n’hésitera pas à lancer une poursuite.

« Il faudrait demander à Yvon Michel quelle serait sa réaction si Eye of The Tiger Management faisait des offres à Adonis Stevenson, Eleider Alvarez ou Marie-Ève Dicaire pour venir se battre sur une de ses cartes, a ajouté Patry. C’est la même situation pour moi avec Dczyka et Waardenberg. »

Rencontré lors de l’entraînement public de Jean Pascal, Yvon Michel a confirmé avoir reçu un message texte de Patry en début de semaine. Toutefois, il n’a pas eu connaissance de la réception d’une mise en demeure à ses bureaux dans la journée du vendredi.

« Je ne crois pas que c’est un conflit entre nous et Stéphane Patry, mais entre lui et ses combattants, a mentionné Michel. J’estime qu’il aurait tout avantage à s’asseoir avec eux afin d’en venir à une solution négociée.

« Je comprends très bien que Stéphane veuille faire respecter ses contrats. Si Dzyczka n’a pas réglé ses affaires, il n’embarquera pas sur la carte du 29 juin tout simplement. »

Pour ce qui est de Waardenburg, le patron de GYM ne savait pas qu’il avait étéapproché pour la sous-carte du 29 juin.

Dans le monde des sports de combat, c’est connu que Dzcyka et Patry ne sont pas sur la même longueur d’onde depuis quelques semaines. Malgré tout, Patry n’a pas l’intention de libérer l’athlète de son contrat et souhaite que Dcyzka dispute ses deux derniers combats comme prévu. Un dossier à suivre...