Katy Perry a commenté de façon inappropriée une photo d'Orlando Bloom par accident

Katy Perry a laissé un commentaire sous une photo de son chum, Orlando Bloom, qui aurait probablement dû rester dans le domaine du privé.

La chanteuse de «I Kissed a Girl and I Liked It» a commenté de façon assez croustillante une vidéo Instagram de l'acteur anglais où il présente la pièce de théâtre «Killer Joe» dans laquelle il tient la vedette.

«I need a season pass for that ass. (J’ai besoin d'une passe de saison pour ce cul)», peut-on lire sous la publication d’Orlando Bloom.

Une publication partagée par @commentsbycelebs le 31 Mai 2018 à 2 :51 PDT

Katy n’avait pas l’intention de commenter publiquement son désir pour Legolas, puisqu’elle a immédiatement ajouté «oups, je voulais t’envoyer ça en privé», mais n’a toutefois pas supprimé son premier commentaire.

Malgré leur «break» l’an dernier, on ne peut pas dire que la flamme est éteinte entre Katy et Orlando!