Depuis plus d’un an, François Legault reçoit des formations pour améliorer sa livraison de discours et sa maîtrise de l’anglais.

Dans le dernier droit vers la lutte électorale, la CAQ peaufine la préparation de son chef.

Lors du discours de clôture du récent Congrès national du parti, les observateurs ont constaté une nette différence dans le ton utilisé par le chef caquiste pour fouetter ses troupes. François Legault, qui cherche à faire des gains chez les non-francophones, a également réservé une importante partie de son discours aux électeurs anglophones. « Libérez-vous » des libéraux, a-t-il lancé à cet électorat traditionnellement sympathique au Parti libéral.

Conseillé par des experts

À la CAQ, on admet que François Legault est conseillé par des experts « pour l’anglais, la livraison de discours ou donner des entrevues ». Pas nécessairement tous les jours, ni même toutes les semaines, précise-t-on.

Le recours à ce type d’expertise est « périodique », en prévision d’un discours, de débats ou d’entrevues. Il risque ainsi d’y avoir une attention particulière à la langue de Shakespeare dans les prochains mois, puisqu’un débat en anglais est prévu durant la campagne. « Il ne s’agit pas de comédiens ou de metteurs en scène », insiste-t-on.

Rappelons que l’ancien chef du PQ, Pauline Marois, avait embauché le metteur en scène Yves Desgagnés pour la conseiller durant la campagne électorale de 2014.

Jean-François Lisée n’a pas jugé bon de suivre les traces de sa prédécesseure. Le chef péquiste n’a eu recours à aucune ressource externe jusqu’à maintenant pour le conseiller en matière de communication publique. Dominique Vallières, aux communications de l’aile parlementaire du PQ, signale que M. Lisée a été journaliste. « Il n’a pas besoin », insiste-t-il.

En matière d’image, le chef péquiste se fie uniquement à sa conjointe. En février dernier, il avait changé quelque peu son look, fonçant notamment la teinte de ses cheveux, ce qui n’avait pas échappé à quelques chroniqueurs politiques.

Équipe de conseillers

Le premier ministre préfère pour sa part faire confiance à sa propre équipe de conseillers. Il lui arrive à quelques rares occasions de réclamer un avis extérieur, mais il s’agit dans ces cas de gens qu’il connaît déjà, à qui il demande simplement conseil, précise-t-on à son cabinet.

En prévision de l’échéance électorale, Philippe Couillard a toutefois rompu avec ses habitudes et s’est adjoint les services d’un néophyte en politique, Alexandre Taillefer, qui sera président de la campagne du PLQ.

Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont tous deux bénéficié dernièrement de l’expertise d’un spécialiste de la communication en public. « Voix, diction, respiration, langage non verbal », précise la porte-parole de Québec solidaire, Stéphanie Guèvremont. Les solidaires ont eu recours à ces services à quelques reprises seulement, de manière sporadique, généralement en vue d’un événement public.