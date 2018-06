La directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal recevra un prix prestigieux à Toronto

La directrice générale et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), Nathalie Bondil, est la récipiendaire cette année du prix Peter Herrndorf récompensant le leadership dans les arts.

Le prix est remis annuellement depuis 2015 par l’organisation Les affaires pour les arts (Business for the Arts) afin de récompenser «les responsables artistiques qui consacrent leur existence à renforcer les arts au Canada».

«C’est ce que fait Nathalie Bondil [...], a mentionné l’organisation dans un courriel annonçant que le prix était remis à cette dernière. Sous sa direction, le MBAM a non seulement pu élever son niveau d'excellence et de notoriété, il est désormais un modèle pour les autres institutions artistiques canadiennes et mondiales.»

Mme Bondil se verra remettre le prix le 22 novembre à Toronto au cours du gala annuel de Les affaires pour les arts. Durant le gala, une deuxième femme sera honorée, soit Margaret Norrie McCain, qui est la lauréate 2018 du prix Edmund C. Bovey de l’organisation, récompensant la philanthropie dans les arts.