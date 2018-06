Les obsédés sexuels

Chaque jour amène son lot de faits divers sur des agressions sexuelles réelles ou imaginées. Chaque jour, des personnalités connues se retrouvent dénoncées sur les réseaux sociaux. Chaque jour, donc, nous prenons la mesure de l’insondable mystère de la sexualité.

L’on n’a de cesse de se surprendre, d’être étonné, voire scandalisé et même révulsé par les comportements de gens à qui l’on aurait donné le Bon Dieu sans confession et à propos desquels on a envie de crier : « Non, non pas lui ! ».

Si Weinstein était un cas prévisible, que dire de Charlie Rose, l’élégant, intelligent, raffiné et bel animateur vedette d’émissions politiques de haut vol à PBS et CBS ? Il a été éjecté pour harcèlement sexuel du genre pinçage de fesses, main leste sous les jupes de ses collaboratrices et autres farfouillages violents à caractère génital.

Révolution sexuelle

Rappelons pour mémoire que la grande révolution sexuelle des années 1960 fut qualifiée de libératrice. Finie la morale religieuse, terminés les péchés d’impureté et la domination des mâles sur les femmes. Ces dernières, pilule anticonceptionnelle en lieu et place du rouge à lèvres, accédaient à leur sexualité en devenant les reines de leurs propres désirs et les maîtresses avant tout de leur corps.

Je me souviens de débats télévisés passionnants sur le sexe où fusaient des arguments que l’on estimait logiques, du genre : les femmes émancipées sexuellement n’auront plus à subir les assauts de tous les frénétiques mâles en quête de sexe à gogo. Certains annonçaient même une baisse marquée de la prostitution, établissant un lien entre la culture du bordel et le refus des femmes « honnêtes » d’offrir leur corps aux hommes avant qu’ils ne se commettent dans le mariage. Désormais, les femmes voulaient « coucher » comme les hommes.

Trop de gens refusent de reconnaître que le désir sexuel est par nature violent et qu’en conséquence on doit le contrôler. D’où le rôle du sentiment amoureux qui enveloppe l’acte sexuel. Notons que la morale religieuse encadre strictement les actes sexuels. Mais les religions mettent dans l’ombre le rapport de force qui s’exerce sexuellement à l’avantage de l’homme.

Pornographie

Bref, les générations de l’affranchissement sexuel croyaient que la sexualité deviendrait une expression libérée du désir humain. C’était à tous égards de l’aveuglement. Et la technologie a fait éclater, si l’on peut dire, le sexe. Les réseaux sociaux sont devenus les plus puissants diffuseurs de pornographie.

Que seront les enfants d’aujourd’hui, qui d’un clic découvrent sur la toile ces sites qui leur procurent leurs premiers et violents émois ? Que devient un garçon de onze ans qui s’est initié à la sexualité devant des images d’accouplements avec des animaux (cas réel) ? Que penser d’une gamine de douze ans, visiblement bouleversée, qui, elle, Dieu merci, ose demander à sa maman si elle est obligée de faire une fellation à son gentil petit amoureux ?

Freud disait que pour comprendre une personne, il fallait connaître ses relations au sexe et à l’argent. Tout le mystère de la sexualité est là.